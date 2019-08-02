Мбаппе извинился за свои слова в мае. Игрок намекал на уход из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в мае получил награду лучшего игрока сезона в Лиге 1, после чего выступил с неоднозначной речью, которую многую восприняли как намек на уход из клуба.
«Хотелось бы также поблагодарить своих партнеров по команде, тренера и клуб. Думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере. Чувствую, что сейчас, возможно, пришла пора взять на себя больше ответственности. Надеюсь, это будет в ПСЖ, но, может быть, это будет в другом месте, в новом проекте. Но я хотел бы сказать спасибо», - говорил футболист.
Теперь же форвард решил внести ясность.
У меня нет желания уйти. Мои слова прозвучали неоднозначно, только тренер, президент и я знали, о чем я говорил.
Пользуюсь возможностью, чтобы извиниться перед игроками. Я немного подпортил вечеринку. Приношу извинения и болельщикам. Извините за то, что вы не поняли мой посыл. Но это было в интересах ПСЖ. Сегодня всё хорошо.