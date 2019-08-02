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Мбаппе извинился за свои слова в мае. Игрок намекал на уход из ПСЖ

сегодня, 16:45

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в мае получил награду лучшего игрока сезона в Лиге 1, после чего выступил с неоднозначной речью, которую многую восприняли как намек на уход из клуба.

«Хотелось бы также поблагодарить своих партнеров по команде, тренера и клуб. Думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере. Чувствую, что сейчас, возможно, пришла пора взять на себя больше ответственности. Надеюсь, это будет в ПСЖ, но, может быть, это будет в другом месте, в новом проекте. Но я хотел бы сказать спасибо», - говорил футболист.

Теперь же форвард решил внести ясность.

У меня нет желания уйти. Мои слова прозвучали неоднозначно, только тренер, президент и я знали, о чем я говорил.

Пользуюсь возможностью, чтобы извиниться перед игроками. Я немного подпортил вечеринку. Приношу извинения и болельщикам. Извините за то, что вы не поняли мой посыл. Но это было в интересах ПСЖ. Сегодня всё хорошо.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   231 / 843
сегодня в 17:54
Шейхи пару раз в нефть макнули,а то лицо становилось сливочного оттенка. Теперь смотришь и узнаёшь старого доброго йоперного француза.
Zlatan35
Zlatan35
   111 / 843
сегодня в 17:52
Ложь, лицемерие. Тот случай, когда лучше промолчать, не ворошить прошлое.
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 843
сегодня в 17:26
Во всем Неймар виноват.
Incredulous
Incredulous
   146 / 843
сегодня в 17:18
Хотел уйти в клуб посолиднее, но так как предложений не от кого не поступило, или ценник ПСЖ не устроил, пришлось опять полюбить Париж.
marvel777
marvel777
   419 / 843
сегодня в 16:50
ну скоро окажется что и Неймар счастлив в Париже)
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