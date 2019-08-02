Мбаппе извинился за свои слова в мае. Игрок намекал на уход из ПСЖ

сегодня, 16:45

Нападающий ПСЖ в мае получил награду лучшего игрока сезона в Лиге 1, после чего выступил с неоднозначной речью, которую многую восприняли как намек на уход из клуба.

«Хотелось бы также поблагодарить своих партнеров по команде, тренера и клуб. Думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере. Чувствую, что сейчас, возможно, пришла пора взять на себя больше ответственности. Надеюсь, это будет в ПСЖ , но, может быть, это будет в другом месте, в новом проекте. Но я хотел бы сказать спасибо», - говорил футболист.

Теперь же форвард решил внести ясность.