Сульшер: «Победы в товарищеских матчах не имеют значения»

Наставник «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от предсезонной подготовки. Манкунианцы выиграли все пять товарищеских матчей.

Мы очень довольны. Было приятно, что игроки вернулись из отпуска в хорошей форме. Но опять же - за товарищеские матчи не дают очков, и они не будут иметь значение, когда мы примем «Челси» на «Олд Траффорд» 11 августа.

Нам нужно улучшать свою игру и становиться сильнее. Тогда у нас будет больше шансов на завоевание трофеев.