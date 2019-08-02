ГлавнаяНовости

Сульшер: «Победы в товарищеских матчах не имеют значения»

сегодня, 11:48

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от предсезонной подготовки. Манкунианцы выиграли все пять товарищеских матчей.

Мы очень довольны. Было приятно, что игроки вернулись из отпуска в хорошей форме. Но опять же - за товарищеские матчи не дают очков, и они не будут иметь значение, когда мы примем «Челси» на «Олд Траффорд» 11 августа.

Нам нужно улучшать свою игру и становиться сильнее. Тогда у нас будет больше шансов на завоевание трофеев.

 Напомним, «красные дьяволы» обыграли «Лидс», «Перт Глори», «Интер», «Тоттенхэм» и «Кристиансунд».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мбаппе: «Хочу, чтобы Неймар остался с нами»
Сегодня, 13:17 Комментарии1
Агент Моизе Кина: «Кин сможет забивать столько же, сколько Лукаку»
Сегодня, 11:19 Комментарии3
Хендерсон: «Не только мы с „Манчестер Сити“ будем бороться за титул»
Сегодня, 09:25 Комментарии3
Сауль: «Гризманн не лучшим образом покинул „Атлетико“»
Сегодня, 06:58 Комментарии15
Алли: «Хочу проявлять себя в каждой игре – не только в больших матчах»
Сегодня, 04:40 Комментарии5
Робертсон: «Победа в ЛЧ уже в прошлом, а вспоминать будем на пенсии»
Сегодня, 03:15 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 845
сегодня в 11:59
Согласен,ни какого значения, удачного сезона МЮ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Морозовский
   2 / 845
сегодня в 11:57
Семак: "Победы в договорняках с филиалами имеют решающее значение!"
Федун: "Подписания сына главы РПЛ и судейского инспектора имеют решающее значение!"
Морозовский
Морозовский
   6 / 845
сегодня в 11:52
Семак: "Победы в договорняках с филиалами имеют решающее значение!"
Berlinskiy
Berlinskiy
сегодня в 11:52
Лукавит Сульшер.Это же очевидно что хорошая предсезонка и победы в товарняках благотворно влияют на настроение команды
ДАША Д
ДАША Д
   162 / 845
сегодня в 11:50
Победа над Тоттенхэмом дорогого стоит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100