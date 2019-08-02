Сульшер: «Победы в товарищеских матчах не имеют значения»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от предсезонной подготовки. Манкунианцы выиграли все пять товарищеских матчей.
Мы очень довольны. Было приятно, что игроки вернулись из отпуска в хорошей форме. Но опять же - за товарищеские матчи не дают очков, и они не будут иметь значение, когда мы примем «Челси» на «Олд Траффорд» 11 августа.
Нам нужно улучшать свою игру и становиться сильнее. Тогда у нас будет больше шансов на завоевание трофеев.
Напомним, «красные дьяволы» обыграли «Лидс», «Перт Глори», «Интер», «Тоттенхэм» и «Кристиансунд».