Роджерс: «МЮ и „Лестер“ договорились о сумме трансфера Магуайра»

Главный тренер «Лестер Сити» подтвердил информацию о том, что клуб согласовал трансфер защитника «лис» с «Манчестер Юнайтед».

Клубы провели переговоры и согласовали сумму трансфера. Теперь у Харри есть возможность вести переговоры с МЮ и договариваться об условиях личного контракта.

Вероятно, после выходных мы узнаем больше. Но уже совершенно ясно то, что клубы вели переговоры и договорились о сумме перехода.