Роджерс: «МЮ и „Лестер“ договорились о сумме трансфера Магуайра»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил информацию о том, что клуб согласовал трансфер защитника «лис» Харри Магуайра с «Манчестер Юнайтед».
Клубы провели переговоры и согласовали сумму трансфера. Теперь у Харри есть возможность вести переговоры с МЮ и договариваться об условиях личного контракта.
Вероятно, после выходных мы узнаем больше. Но уже совершенно ясно то, что клубы вели переговоры и договорились о сумме перехода.
По слухам, за 26-летнего защитника сборной Англии МЮ заплатит «Лестеру» 80 млн фунтов.