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Роджерс: «МЮ и „Лестер“ договорились о сумме трансфера Магуайра»

сегодня, 04:38

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил информацию о том, что клуб согласовал трансфер защитника «лис» Харри Магуайра с «Манчестер Юнайтед».

Клубы провели переговоры и согласовали сумму трансфера. Теперь у Харри есть возможность вести переговоры с МЮ и договариваться об условиях личного контракта.

Вероятно, после выходных мы узнаем больше. Но уже совершенно ясно то, что клубы вели переговоры и договорились о сумме перехода.

По слухам, за 26-летнего защитника сборной Англии МЮ заплатит «Лестеру» 80 млн фунтов.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 06:05
Харри сильно поможет МЮ.
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