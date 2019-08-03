Тен Хаг: «Не хотим терять ван де Бека, но тягаться с „Реалом“ очень трудно»

Главный тренер «Аякса» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника своей команды в «Реал».

Ван де Бек значительно прогрессировал в игре на своей позиции. Он невероятно важен для нас. Мы не хотим терять его и сделаем для этого всё возможное. Но когда в игру вступают такие клубы, это становится очень сложно.

Безусловно, уход ван де Бека вслед за де Лигтом и де Йонгом станет потерей для «Аякса». Но у нас маленькая футбольная страна, и вы понимаете, как всё это работает.