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Тен Хаг: «Не хотим терять ван де Бека, но тягаться с „Реалом“ очень трудно»

сегодня, 02:13

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника своей команды Донни ван де Бека в «Реал».

Ван де Бек значительно прогрессировал в игре на своей позиции. Он невероятно важен для нас. Мы не хотим терять его и сделаем для этого всё возможное. Но когда в игру вступают такие клубы, это становится очень сложно.

Безусловно, уход ван де Бека вслед за де Лигтом и де Йонгом станет потерей для «Аякса». Но у нас маленькая футбольная страна, и вы понимаете, как всё это работает.

Ранее сообщалось, что «Реал» попытается подписать ван де Бека, если потерпит неудачу в переговорах по Полю Погба.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   142 / 849
сегодня в 02:55
Пускай Ван де Бек играет в Реале, а Погба вернется в Юве.
STVA 1
STVA 1
   103 / 849
сегодня в 02:54
Даааа , если Реал не подпишет Погба , то не успокоится , пока не заберет де Бека .
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 849
сегодня в 02:23
Может эта Погба еще и перейдет в Реал?!?
Растаскивают Аякс потихонечку, а жаль - шикарная команда была!!!
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