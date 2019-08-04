ГлавнаяНовости

Шишкин: «Решение разойтись с „Краснодаром“ было обоюдным»

сегодня, 13:32

Полузащитник Роман Шишкин рассказал о причинах ухода из «Краснодара».

Решение разойтись с «Краснодаром» было обоюдным. Так будет лучше и для клуба, и для меня. Мне чётко дали понять, что получу не так много игровой практики, как хотелось бы. А мне хочется ещё играть, чувствую, что могу принести пользу другим клубам. Сидеть смысла не было, а год контракта ещё оставался, вот и разошлись по обоюдному согласию сторон. Никаких обид нет, наоборот, хотелось бы поблагодарить «Краснодар» за время, что там провёл. Несомненно, это ценный и важный опыт. 

На данный момент я свободный агент, есть варианты с тремя клубами, в том числе одним из европейского чемпионата. Так что пока всё в процессе, веду переговоры. Но есть варианты и в РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шишкин: «Сейчас тренируюсь с „Торпедо“»
Сегодня, 13:36 Комментарии1
Аршавин: «Соперничество Гвардиолы и Клоппа носит принципиальный характер»
Сегодня, 13:25 Комментарии0
РПЛ проведет проверку инцидента на матче «Зенит» - «Краснодар»
Сегодня, 13:03 Комментарии7
Рибалта - о Малкоме: «Семак сказал: „Если мы можем, надо брать“»
Сегодня, 12:48 Комментарии18
Фидлер: «Приятно сыграть за родной клуб столько матчей»
Сегодня, 11:58 Комментарии2
Магнуссон: «Мы ожидаем тяжелой игры против „Рубина“»
Сегодня, 10:15 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
Сп62
Сп62
   125 / 848
сегодня в 13:41
Есть силы, играй.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100