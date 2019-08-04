Шишкин: «Решение разойтись с „Краснодаром“ было обоюдным»

Полузащитник рассказал о причинах ухода из «Краснодара».

Решение разойтись с «Краснодаром» было обоюдным. Так будет лучше и для клуба, и для меня. Мне чётко дали понять, что получу не так много игровой практики, как хотелось бы. А мне хочется ещё играть, чувствую, что могу принести пользу другим клубам. Сидеть смысла не было, а год контракта ещё оставался, вот и разошлись по обоюдному согласию сторон. Никаких обид нет, наоборот, хотелось бы поблагодарить «Краснодар» за время, что там провёл. Несомненно, это ценный и важный опыт.