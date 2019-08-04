Фидлер: «Приятно сыграть за родной клуб столько матчей»

Капитан «Урала» прокомментировал итоги матча с «Ростовом» (2:2) в 4-м туре РПЛ .

Хотелось бы выиграть этот матч, есть чувство неудовлетворенности. Встреча получилась интересной для зрителей, с обилием атак на ворота обеих команд.

Лучший матч, думаю, у меня впереди. Перед матчем ребята из «Ростова», с которыми мы раньше вместе играли, уже поздравляли с 300-м матчем. А в раздевалке ребята из «Урала» взяли за руки и подбросили к потолку. Приятно сыграть за родной клуб столько матчей, но старался абстрагироваться от этих мыслей, выходил как на обычную игру.