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Аршавин: «Соперничество Гвардиолы и Клоппа носит принципиальный характер»

сегодня, 13:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити17:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Думаю, обе команды хотят победить, это важно и с моральной точки зрения, и с психологической. Соперничество Гвардиолы и Клоппа всегда носит принципиальный характер, но в целом в Англии относятся к этому матчу, как к выставочному — хорошая возможность вкатиться в сезон и посмотреть на состояние команд.

Не думаю, что предстоящий матч станет продолжением прошлогоднего противостояния, в первую очередь из-за того, что за эту игру очки не предусмотрены. Тяжело сказать, кто сейчас выглядит лучше, обе команды готовились к сезону через выставочные матчи, а по ним делать выводы трудно. Но все же я отдам предпочтение «Манчестер Сити», потому что у них было больше времени на подготовку, тот же Салах у «Ливерпуля» был на Кубке Африки, наверняка это выступление будет сказываться на его форме. В данный момент у «Сити» состав более сбалансированный.

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Англия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Аршавин Андрей  Стадион «Уэмбли»
Источник: Матч ТВРедакция: Александр Акулич
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