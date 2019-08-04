Аршавин: «Соперничество Гвардиолы и Клоппа носит принципиальный характер»

Бывший игрок сборной России прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Думаю, обе команды хотят победить, это важно и с моральной точки зрения, и с психологической. Соперничество Гвардиолы и Клоппа всегда носит принципиальный характер, но в целом в Англии относятся к этому матчу, как к выставочному — хорошая возможность вкатиться в сезон и посмотреть на состояние команд.

Не думаю, что предстоящий матч станет продолжением прошлогоднего противостояния, в первую очередь из-за того, что за эту игру очки не предусмотрены. Тяжело сказать, кто сейчас выглядит лучше, обе команды готовились к сезону через выставочные матчи, а по ним делать выводы трудно. Но все же я отдам предпочтение «Манчестер Сити», потому что у них было больше времени на подготовку, тот же Салах у «Ливерпуля» был на Кубке Африки, наверняка это выступление будет сказываться на его форме. В данный момент у «Сити» состав более сбалансированный.