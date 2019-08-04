Рибалта - о Малкоме: «Семак сказал: „Если мы можем, надо брать“»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта оценил дебют новичка команды Малкома в РПЛ . В матче с «Краснодаром» бразильский форвард провел на поле около 20 минут.

Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто. Игра раскрылась, начались «качели». Тем более он провел всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успев показать свой уровень.

Конечно, речи о 100-процентной готовности пока не может быть. Но стадион и болельщики добавили ему эмоций. Малком точно может сыграть на любой позиции в атаке. Не «девятку», конечно, но точно на любой другой.

Что сказал Семак о возможности трансфера? Он сказал: «Если мы можем, надо брать».