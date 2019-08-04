Рибалта - о Малкоме: «Семак сказал: „Если мы можем, надо брать“»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта оценил дебют новичка команды Малкома в РПЛ. В матче с «Краснодаром» бразильский форвард провел на поле около 20 минут.
Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто. Игра раскрылась, начались «качели». Тем более он провел всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успев показать свой уровень.
Конечно, речи о 100-процентной готовности пока не может быть. Но стадион и болельщики добавили ему эмоций. Малком точно может сыграть на любой позиции в атаке. Не «девятку», конечно, но точно на любой другой.
Что сказал Семак о возможности трансфера? Он сказал: «Если мы можем, надо брать».
При таких цифирях хочется прошептать тост: "Да не оскудеет метан-пропан-бутан-гептан-... живородящие из земли - матушки - кормилицы))"
При таких цифирях хочется прошептать тост: "Да не оскудеет метан-пропан-бутан-гептан-... живородящие из земли - матушки - кормилицы))"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130512/malkom-zenit
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....Зенитушка напоминает капризного ребёнка - хАААА.....чууууууу !!!
...и мармАладу и Чоколаду и морожко и ирисок....хААААА...чуууууу!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130512/malkom-zenit
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....Зенитушка напоминает капризного ребёнка - хАААА.....чууууууу !!!
...и мармАладу и Чоколаду и морожко и ирисок....хААААА...чуууууу!!!
Кто этого физрука будет слушать?
Кто этого физрука будет слушать?
p.s. спартак за 40 лямов купят 8 кариок по 5 лямов, потом половину продадут по ляму, а с остальными разорвут контракт...
p.s. спартак за 40 лямов купят 8 кариок по 5 лямов, потом половину продадут по ляму, а с остальными разорвут контракт...
Что берут то - что плохо лежит
Что берут то - что плохо лежит