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Рибалта - о Малкоме: «Семак сказал: „Если мы можем, надо брать“»

сегодня, 12:48

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта оценил дебют новичка команды Малкома в РПЛ. В матче с «Краснодаром» бразильский форвард провел на поле около 20 минут.

Я доволен дебютом Малкома, хотя прекрасно понимаю, что выходить на поле на 70-й минуте не так-то просто. Игра раскрылась, начались «качели». Тем более он провел всего несколько тренировок с командой. Но Малком сыграл хорошо, успев показать свой уровень.

Конечно, речи о 100-процентной готовности пока не может быть. Но стадион и болельщики добавили ему эмоций. Малком точно может сыграть на любой позиции в атаке. Не «девятку», конечно, но точно на любой другой.

Что сказал Семак о возможности трансфера? Он сказал: «Если мы можем, надо брать».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил 25процентный клоун
   19 / 848
сегодня в 14:04
41? 50 млн трансфер и 50 зарплата)))
Поправка к месту!)
При таких цифирях хочется прошептать тост: "Да не оскудеет метан-пропан-бутан-гептан-... живородящие из земли - матушки - кормилицы))"
112910415
112910415
   62 / 848
сегодня в 14:03
всех и срочно !
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   57 / 848
сегодня в 14:00
Он сказал: «Если мы можем, надо брать»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130512/malkom-zenit
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....Зенитушка напоминает капризного ребёнка - хАААА.....чууууууу !!!
...и мармАладу и Чоколаду и морожко и ирисок....хААААА...чуууууу!!!
Gelious
Gelious
   259 / 848
сегодня в 13:59
Ручные судьи Федуна примерно такое же сказали про взятку
parallels
parallels ответил LOpp
   16 / 848
сегодня в 13:57
Финансовый фэйр-плэй удивительная штука, вроде она есть, но почему-то распространяется не на всех.
рассрочка на 5 лет - ты вчера комментаторов не слушал? ~8-10 лямов в год. при том, что в ЛЧ мы заработаем минимум 25 (с полуфиналом, о котором мечтают в тарасовке - 50!)
Башмакоса
Башмакоса
   294 / 848
сегодня в 13:31
"Но стадион и болельщики добавили ему эмоций." Оооочееень смешно! Какие к черту эмоции - речь идёт о бывшем игроке Барселоны!!! Там эти " эмоции" как обыденность. Глаза у парня не горели, хотя судить по 20 минутам на поле нельзя.
LOpp
LOpp
   17 / 848
сегодня в 13:22
Финансовый фэйр-плэй удивительная штука, вроде она есть, но почему-то распространяется не на всех.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 848
сегодня в 13:16
Еще тренера хорошего бы взять вместо Сережи, было бы идеально.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Шуnя771
   7 / 848
сегодня в 13:15
41? 50 млн трансфер и 50 зарплата)))
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 848
сегодня в 13:05
Ценное приобретение. Это вам не Цорн, впаривающий Федуну весь неликвид от которого отказались все клубы. Цель Пердив у Спартака замаячил как никогда близко. Гыгыгы
zxz32
zxz32 ответил Sully
   378 / 848
сегодня в 13:04
через годика 2 минимум за сотку продадим, так что все норм... p.s. спартак за 40 лямов купят 8 кариок по 5 лямов, потом половину продадут по ляму, а с остальными разорвут контракт...
если только в рублях и в Сочи или Оренбург
Шуnя771
Шуnя771
   19 / 848
сегодня в 13:03
Семак сказал... А 41 лям он не сказал откуда взять? Не из своего ли банка?)
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   35 / 848
сегодня в 13:00
Нужно проекту еще одного такого же зулуса взять за полтинник и пару тройку новых заболотных и паредаса и к ЛЧ ГОТОВЫ(( АХХА
protest58us
protest58us ответил Sully
   82 / 848
сегодня в 12:59
Один может заиграет и продадут за 5.5
Морозовский
Морозовский
   6 / 848
сегодня в 12:58
"МЫ" - это кто?
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   35 / 848
сегодня в 12:56
Причем тут Семак?
Кто этого физрука будет слушать?
Sully
Sully
   119 / 848
сегодня в 12:56
через годика 2 минимум за сотку продадим, так что все норм...

p.s. спартак за 40 лямов купят 8 кариок по 5 лямов, потом половину продадут по ляму, а с остальными разорвут контракт...
МКС
МКС
   137 / 848
сегодня в 12:55
Бомжи тем и отличаются

Что берут то - что плохо лежит
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