«Манчестер Юнайтед» предложил Матича клубам из Серии А

«Манчестер Юнайтед» занят поисками нового клуба для Неманьи Матича. Манкунианцы предложили услуги 31-летнего серба двум итальянским клубам - «Милану» и «Интеру». Действующий контракт Матича с МЮ истекает летом 2020 года.
В текущем сезоне Матич отыграл всего полтайма в АПЛ.
САФ явно не понял бы... у него всегда в составе был опорник нормальный
САФ явно не понял бы... у него всегда в составе был опорник нормальный
Сейчас пойдут крики, Серия А поднимается с колен, ахах))
Сейчас пойдут крики, Серия А поднимается с колен, ахах))
а вообще правильно в 31 пора уже в италию феерить))
а вообще правильно в 31 пора уже в италию феерить))