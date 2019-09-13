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«Манчестер Юнайтед» предложил Матича клубам из Серии А

вчера, 17:19

«Манчестер Юнайтед» занят поисками нового клуба для Неманьи Матича. Манкунианцы предложили услуги 31-летнего серба двум итальянским клубам - «Милану» и «Интеру». Действующий контракт Матича с МЮ истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне Матич отыграл всего полтайма в АПЛ.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил allemz
   65 / 713
вчера в 19:31
Молодцы соседи, правильный канал для слива неликвида) Сейчас пойдут крики, Серия А поднимается с колен, ахах))
Она уже давно поднялась,это не бей-бегишный калиф на час....Что говорить,если даже в кризисе итальянские клубы играют на равных с бей-беги и по личкам даже равенство
Artuom
Artuom ответил Владимир Ушаков
   173 / 713
вчера в 19:31
Серб сдал,постоянно ошибается позиционно, сейчас проигрывает конкуренцию Мактоминею, в ЛЕ наверно будет иметь регулярную практику. И возможно МЮ подпишет более молодого опорника, надеюсь что Райса
Где видно что он ошибается, если в этом сезоне Матич сыграл только в одном матче и то 20 минут??? Слова о постоянных ошибках и проигранной конкуренции явно от фонаря... Просто Сульшер его не ставит в состав. А какова реально его форма и игра понять невозможно...
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Владимир Ушаков
   156 / 713
вчера в 19:09
Серб сдал,постоянно ошибается позиционно, сейчас проигрывает конкуренцию Мактоминею, в ЛЕ наверно будет иметь регулярную практику. И возможно МЮ подпишет более молодого опорника, надеюсь что Райса
Гарнеру шансч давать нужно, мактоминея вытощили из молодежки, так игарнера наигрывать в кубке лиги кубке Аннглии, ЛЕ
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Artuom
   275 / 713
вчера в 18:52
Единственного чистого опорника продать?) Пропускают каждую игру... и видимо так и продолжат) САФ явно не понял бы... у него всегда в составе был опорник нормальный
Серб сдал,постоянно ошибается позиционно, сейчас проигрывает конкуренцию Мактоминею, в ЛЕ наверно будет иметь регулярную практику. И возможно МЮ подпишет более молодого опорника, надеюсь что Райса
Artuom
Artuom
   173 / 713
вчера в 18:26
Единственного чистого опорника продать?) Пропускают каждую игру... и видимо так и продолжат)
САФ явно не понял бы... у него всегда в составе был опорник нормальный
allemz
allemz
   17 / 713
вчера в 17:46
Молодцы соседи, правильный канал для слива неликвида)
Сейчас пойдут крики, Серия А поднимается с колен, ахах))
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 713
вчера в 17:23
а летом чем думали?
а вообще правильно в 31 пора уже в италию феерить))
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