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Клопп жертвует 1% своей зарплаты благотворительной организации

сегодня, 13:17

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время вчерашней церемонии вручения наград от ФИФА признался, что жертвует в благотворительный фонд «Общая цель» 1% своей зарплаты. 

После заявления наставника английского клуба сайт благотворительной организации рухнул из-за запросов в интернете. Отмечается, что Клопп побудил многих людей присоединиться к отчислениям в пользу благотворительности. 

Многие знаменитые футболисты уже некоторое время поддерживают фонд «Общая цель»

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Сегодня, 12:22 Комментарии3
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Wolverine 8
Wolverine 8
   293 / 986
сегодня в 16:19
Он богатый человек, может себе это позволить. Но все равно молодец. Если бы все так помогали больным людям, можно было многих спасти.
Balanenok
Balanenok ответил Wolf77785
   245 / 986
сегодня в 14:22
а спартак часть проценты тратит на благотворительный фонд "судейский комитет", но в последнее время, он перестал зачислять туда деньги!
Так перекупили безбородова, а москалева отстранили.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 14:08
Молодчик.
Wolf77785
Wolf77785
   710 / 986
сегодня в 13:45
а спартак часть проценты тратит на благотворительный фонд "судейский комитет", но в последнее время, он перестал зачислять туда деньги!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   42 / 986
сегодня в 13:45
Какой же Клопп крутой!)))
Groove000
Groove000 ответил 25процентный клоун
   59 / 986
сегодня в 13:42
Я трачу 30% своей зарплаты на кредиты и 5% на алкоголь, и людям помогаю чем могу. Ну а Юргену только респект
Треть это предел, больше не надо) Иначе туго будет
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 986
сегодня в 13:34
После поражения от Лудогорца Акинфеев открыл еще пять вратарских школ
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 986
сегодня в 13:29
Я трачу 30% своей зарплаты на кредиты и 5% на алкоголь, и людям помогаю чем могу.
Ну а Юргену только респект
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