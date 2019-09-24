Клопп жертвует 1% своей зарплаты благотворительной организации

сегодня, 13:17

Главный тренер «Ливерпуля» во время вчерашней церемонии вручения наград от ФИФА признался, что жертвует в благотворительный фонд «Общая цель» 1% своей зарплаты.

После заявления наставника английского клуба сайт благотворительной организации рухнул из-за запросов в интернете. Отмечается, что Клопп побудил многих людей присоединиться к отчислениям в пользу благотворительности.

Многие знаменитые футболисты уже некоторое время поддерживают фонд «Общая цель».