Клопп жертвует 1% своей зарплаты благотворительной организации

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время вчерашней церемонии вручения наград от ФИФА признался, что жертвует в благотворительный фонд «Общая цель» 1% своей зарплаты.
После заявления наставника английского клуба сайт благотворительной организации рухнул из-за запросов в интернете. Отмечается, что Клопп побудил многих людей присоединиться к отчислениям в пользу благотворительности.
Многие знаменитые футболисты уже некоторое время поддерживают фонд «Общая цель».
Ну а Юргену только респект
Ну а Юргену только респект