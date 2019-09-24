Дуглас Сантос станет маскотом «Зенита» в рамках благотворительной акции

сегодня, 12:22

Футболисты «Зенита» продолжают участвовать в благотворительном проекте «Русфонда» под названием «Давай-давай!»

Фонд собирает средства на операцию маленьких Лизы и Матвея, страдающих буллезным эпидермолизом. Для их лечения требуется более 1 миллиона рублей.

После сбора необходимой суммы защитник петербургской команды наденет костюм талисмана клуба (синегривого льва) и выйдет на прогулку по Невскому проспекту.

Ранее участие в проекте «Давай-давай!» уже приняли 16 бывших и нынешних игроков сине-бело-голубых.