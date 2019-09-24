ГлавнаяНовости

Дуглас Сантос станет маскотом «Зенита» в рамках благотворительной акции

сегодня, 12:22

Футболисты «Зенита» продолжают участвовать в благотворительном проекте «Русфонда» под названием «Давай-давай!»

Фонд собирает средства на операцию маленьких Лизы и Матвея, страдающих буллезным эпидермолизом. Для их лечения требуется более 1 миллиона рублей.

После сбора необходимой суммы защитник петербургской команды Дуглас Сантос наденет костюм талисмана клуба (синегривого льва) и выйдет на прогулку по Невскому проспекту.

Ранее участие в проекте «Давай-давай!» уже приняли 16 бывших и нынешних игроков сине-бело-голубых.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп жертвует 1% своей зарплаты благотворительной организации
Сегодня, 13:17 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 986
сегодня в 14:19
Нет чтобы всей командой скинуться по сто тысяч,так они спектакли устраивают.Ну чисто наш Минздрав!
Союзник противников
Союзник противников ответил Zenit_84
   16 / 986
сегодня в 14:18
Маскот - это кто?
Кот в маске...Они так теперь талисман,видимо,называют,чтобы непродвинутые не догадались,как мы с тобой,и явили миру своё невежество.
Zenit_84
Zenit_84
   140 / 986
сегодня в 12:53
Маскот - это кто?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100