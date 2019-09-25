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Карапетян: «Антон Заболотный – профессионал на все 100%»

сегодня, 05:32
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Нападающий «Сочи» Александр Карапетян после победы над «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ (3:2) поделился мнением о другом форварде сочинцев Антоне Заболотном. Экс-игрок «Зенита» вышел в стартовом составе и открыл счёт в матче, а заменивший его Карапетян забил победный гол для «Сочи».

— В этом матче отличный гол забил Антон Заболотный. Вы его поздравили, но ведь, по сути, он ваш прямой конкурент за место в основе…

— Был очень рад, что он забил. Все форварды всегда хотят забивать, и, несмотря на то что мы конкуренты, по-человечески очень хорошо общаемся друг с другом. У нас одна цель – зарабатывать три очка для «Сочи».

— Чему вы бы могли научиться у Заболотного?

— Антон – профессионал на все 100%. Очень внимательно следит за собой. Приходит на тренировки, как и я, за час до начала занятий. Следит за тем, что ест. У него очень профессиональное отношение к своей работе. И мне это очень нравится в нём.

— Вы знаете, в России над Заболотным много шутят из-за того, что он редко забивает?

— Я слышал об этом, но мне безразлично то, что о нём говорят другие. У любого нападающего есть фазы, в которые он не забивает. У меня тоже был период, когда я не отличался шесть-семь игр подряд. В такие моменты нельзя издеваться и смеяться над человеком.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 972
сегодня в 08:55
Сочи потихоньку набирает ход.
Groove000
Groove000
   55 / 972
сегодня в 08:35
Карапетян: «Антон Заболотный – профессионал на все 100%. Вы видели, как красиво он врезался в маникен?"
Balanenok
Balanenok ответил FROLL 001
   227 / 972
сегодня в 08:24
Антоха бережет свои голы на свиней. Гыгыгы
Будет смешно, когда свиньи от него огребут.
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 972
сегодня в 07:37
Антоха бережет свои голы на свиней. Гыгыгы
112910415
112910415
   61 / 972
сегодня в 06:30
на 300 или даже больше !
pendulum47
pendulum47
   715 / 972
сегодня в 06:26
Легенда зе балотный, придется Зениту повышать зп ему за лучший гол мира
Binger
Binger
   24 / 972
сегодня в 06:07
Когда свиням настучит, они это признают.
cska plus
cska plus
   13 / 972
сегодня в 05:39
Заболотный такой же профессионал как и Карапетян.
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