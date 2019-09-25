Карапетян: «Антон Заболотный – профессионал на все 100%»

Нападающий «Сочи» после победы над «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ (3:2) поделился мнением о другом форварде сочинцев . Экс-игрок «Зенита» вышел в стартовом составе и открыл счёт в матче, а заменивший его Карапетян забил победный гол для «Сочи».

— В этом матче отличный гол забил Антон Заболотный. Вы его поздравили, но ведь, по сути, он ваш прямой конкурент за место в основе…

— Был очень рад, что он забил. Все форварды всегда хотят забивать, и, несмотря на то что мы конкуренты, по-человечески очень хорошо общаемся друг с другом. У нас одна цель – зарабатывать три очка для «Сочи».

— Чему вы бы могли научиться у Заболотного?

— Антон – профессионал на все 100%. Очень внимательно следит за собой. Приходит на тренировки, как и я, за час до начала занятий. Следит за тем, что ест. У него очень профессиональное отношение к своей работе. И мне это очень нравится в нём.

— Вы знаете, в России над Заболотным много шутят из-за того, что он редко забивает?

— Я слышал об этом, но мне безразлично то, что о нём говорят другие. У любого нападающего есть фазы, в которые он не забивает. У меня тоже был период, когда я не отличался шесть-семь игр подряд. В такие моменты нельзя издеваться и смеяться над человеком.