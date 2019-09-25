Лещук: «Задача „Динамо“ – попасть в еврокубки, и „Луч“ нужно побеждать»

Вратарь «Динамо» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России против «Луча».

Нужно выходить и побеждать, тем более «Луч». У нас в обойме есть ещё один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной. Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелёт и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать – через чемпионат или Кубок России. Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счётом.