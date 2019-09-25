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Лещук: «Задача „Динамо“ – попасть в еврокубки, и „Луч“ нужно побеждать»

сегодня, 01:47
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12:00 Не начался

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России против «Луча».

Нужно выходить и побеждать, тем более «Луч». У нас в обойме есть ещё один полноценный состав, который может сыграть не хуже, чем основной. Надо побеждать, и вообще не важно, какой был перелёт и какая разница во времени. У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать – через чемпионат или Кубок России. Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счётом.

Лещук также поддержал главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.

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Все комментарии
Aniva
Aniva
   84 / 972
сегодня в 04:52
Как раз Динамо в еврокубки попадать не нужно.
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 972
сегодня в 04:40
В еврокубках пока делать нечего.
STVA 1
STVA 1
   96 / 972
сегодня в 04:37
Попробуйте))))
Суеверный
Суеверный
   411 / 972
сегодня в 04:30
"Попасть в еврокубки". Эта задача уже не по плечу Динамо в этом сезоне. Через Чемпионат - "все места заняты", максимум только одна команда из лидирующей пятерки сдаст. Через Кубок - путь долгий и сложный. Только в расчете что самые сильные команды будут выступать дублем.
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