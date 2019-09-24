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Кержаков: «Выбор Петербурга местом финала Лиги Чемпионов был предсказуем»

вчера, 22:51

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выразил мнение о том, что Санкт-Петербург был главным кандидатом на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. 

Это был предсказуемый выбор. Я думаю, что в УЕФА учитывали опыт проведения матчей чемпионата мира. Немаловажным стал фактор того, что в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы 2020 года. Уровень стадиона говорил о том, что арена готова принять такое крупное европейское событие, как финал Лиги чемпионов.

Я уверен, что Питер справится с такой нагрузкой. Он хоть каждый год может принимать не только футбольные, но и другие значимые спортивные события.

Также сегодня стало известно, что финал Лиги Европы-2021 пройдет в Севилье, Суперкубка УЕФА - в Белфасте.

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drug01
drug01
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вчера в 23:21
Лучший стадион болельщики хороши!!!
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