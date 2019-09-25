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Вандерсон: «„Краснодар“ будет пытаться побеждать во всех матчах»

сегодня, 03:06
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар19:00 Не начался

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон дал комментарий накануне игры 1/16 финала Кубка России против «Нижнего Новгорода».

Для нас важен каждый турнир, в котором мы участвуем. Думаю, мы будем фокусироваться на каждом из соревнований и пытаться победить во всех матчах. Понимаем, что просто не будет, тем более сейчас перерывы между играми всего несколько дней. При этом мы потеряли из-за травм много футболистов. Но будем стараться подходить к каждому матчу с позитивным настроем и добиваться положительного результата.

Ранее «Краснодар» уступил ЦСКА в чемпионате России (2:3) и был разгромлен в матче Лиги Европы против «Базеля» (0:5).

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Поменьше бы болтали.
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