ГлавнаяНовости

Мостовой: «„Спартаку“ сейчас нужно побеждать вообще в любой игре»

сегодня, 01:30
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «КАМАЗа» в рамках 1/16 финала Кубка России.

«Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. «Красно-белые» просто обязаны обыгрывать любую команду, и не важно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить сразу после матча.

Комментатор Георгий Черданцев ранее отметил, что «Спартак» может уступить «КАМАЗу» и вылететь из турнира уже на стадии 1/16.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «В России важен результат, в Голландии – качество игры»
Сегодня, 03:58 Комментарии1
Вандерсон: «„Краснодар“ будет пытаться побеждать во всех матчах»
Сегодня, 03:06 Комментарии2
Магнуссон: «Сейчас у ЦСКА очень много матчей. Но нужно побеждать в каждом»
Сегодня, 02:31 Комментарии1
Лещук: «Задача „Динамо“ – попасть в еврокубки, и „Луч“ нужно побеждать»
Сегодня, 01:47 Комментарии4
Кержаков: «Выбор Петербурга местом финала Лиги Чемпионов был предсказуем»
Вчера, 22:51 Комментарии1
Широков: «Допускаю, что Карпин может вернуться в „Спартак“»
Вчера, 19:44 Комментарии70
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   207 / 972
сегодня в 05:06
Смешно.
1 команда
1 команда
   274 / 972
сегодня в 04:58
Перед игрой с КАМАЗом можно и шашкой махнуть.
Суеверный
Суеверный
   411 / 972
сегодня в 04:36
"Спартаку сейчас нужно побеждать..." хоть в какой-нибудь игре. Отдельно - я бы плюсанул Гавроше и совершенно не понимаю почему кто-то обиделся?
mihaluch
mihaluch
   104 / 972
сегодня в 03:16
"Спартаку" не привыкать сливать кубковые матчи.
Армейская душа
Армейская душа
   37 / 972
сегодня в 01:54
Просто надо верить в Кононова. Он наконец решил добить "Ромашку" и выкинул пинками под зад Джикию, осталось выкинуть ещё парочку его сообщников - Олежа на верном пути
Гавроша
Гавроша
   21 / 972
сегодня в 01:39
    311
    311
       80 / 972
    сегодня в 01:36
    Нужно выручать пиджака любой ценой и купить всех судей!)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100