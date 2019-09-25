Мостовой: «„Спартаку“ сейчас нужно побеждать вообще в любой игре»

сегодня, 01:30

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «КАМАЗа» в рамках 1/16 финала Кубка России.

«Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. «Красно-белые» просто обязаны обыгрывать любую команду, и не важно, из какой она лиги: хоть ПФЛ , хоть МФЛ, хоть КХЛ . Если «Спартак» не победит « КАМАЗ », то надо будет половину команды распустить сразу после матча.

Комментатор Георгий Черданцев ранее отметил, что «Спартак» может уступить «КАМАЗу» и вылететь из турнира уже на стадии 1/16.