Мостовой: «„Спартаку“ сейчас нужно побеждать вообще в любой игре»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «КАМАЗа» в рамках 1/16 финала Кубка России.
«Спартаку» сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. «Красно-белые» просто обязаны обыгрывать любую команду, и не важно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не победит «КАМАЗ», то надо будет половину команды распустить сразу после матча.
Комментатор Георгий Черданцев ранее отметил, что «Спартак» может уступить «КАМАЗу» и вылететь из турнира уже на стадии 1/16.