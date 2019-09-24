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Широков: «Допускаю, что Карпин может вернуться в „Спартак“»

вчера, 19:44

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков оценил возможность возвращения в команду Валерия Карпина, который на данный момент возглавляет «Ростов».

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «Спартака» Олег Кононов попросил руководство клуба об отставке, но её не удовлетворили.

Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнёт ли Карпин вернуться в «Спартак»? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придёт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всё отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится.

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Все комментарии
drive45
drive45
   469 / 973
сегодня в 00:15
Спасение рук утопающего -дело рук самого утопающего.Пускай сам Спартак себя и вытаскивает.
mangoх12
mangoх12 ответил борька
   17 / 973
вчера в 23:25
Два раза в одно болото не ходят
Только не Валера)
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 23:11
Единственный кто нам нужен это Кононов, и только в него я верю, он, кстати Валеру укатывал своим Краснодаром.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 23:05
И вот эту новость я должен комментить? Пффф
спартак 1987
спартак 1987 ответил Сп62
   144 / 973
вчера в 22:56
о ней главный тренер должен рассказать руководству Спартака до своего назначения, чтобы Федун и Цорн понимали в какой футбол хочет играть новый тренер, по какой схеме и тд ( неужели тебе это надо разжёвывать?)
борька
борька
   318 / 973
вчера в 22:55
Два раза в одно болото не ходят
n272nm
n272nm
   155 / 973
вчера в 22:54
Если Карпин вернется, это будет просто праздник. Валера верим! Бугага :)))
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 973
вчера в 22:51
Когда я вспоминаю Федуна,то сердце холодеет,ибо проснёшься утром спохмела,а в почтовом ящике лежит извещение,что ты назначен главным тренером "Спартака".
Армейская душа
Армейская душа ответил spartach n1
   37 / 973
вчера в 22:51
Объясни как петухеев 11 лет очкодырил,и новый рекорд 5/45 побил ?))
Он же с крестиками в свином лазарете валяется, какие 11 лет? 6 игр в ЕК от силы, больше свиные рукопопы не тянут
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
вчера в 22:46
А Валеры с головой вроде все в порядке!!! Идти в раздрай - клуб - глупо!!! У него отличная команда , борется за ЕК , а там за выживание бороться надо!!!
Т34
Т34 ответил STVA 1
   46 / 973
вчера в 22:39
Рома сёдня разговорился!!!)))
Наверное выпил лишнего, вот язык и развязался.
spartach n1
spartach n1 ответил Великолепный
   5 / 973
вчера в 22:37
Там бесполезно объяснять. Запущенный случай.
Объясни как петухеев 11 лет очкодырил,и новый рекорд 5/45 побил ?))
Leningrad 84
Leningrad 84
   86 / 973
вчера в 22:36
Карпин этого не допустит...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Дед Мазая
   86 / 973
вчера в 22:35
Бердыева надо звать...
Кого ни позови, в этом сезоне результат будет отрицательным.
Такие запущенные процессы лечит только время...
Великолепный
Великолепный
   82 / 973
вчера в 22:16
Кто верит что Валера решится вернуться в клуб который пропускает в ЛЧ семерочку, который в квалификации ЛЧ проигрывает ПАОКу, в ЛЕ занимает 4-ое место с антирекордом, в квалификации ЛЕ проигрывает Браге?
Великолепный
Великолепный ответил Дед за ЦСКА
   82 / 973
вчера в 22:12
Там бесполезно объяснять. Запущенный случай.
Jake Sully
Jake Sully
   42 / 973
вчера в 22:06
а чё, прикольно... начнется новый сериал "Валера Верим!", "Валера Не Верим!", "Фалькао к нам не поедет!", "Игра была ровна играли два авна!", "Пудель Уходи!", "Пятка болит у тридвараза!"
Дед Мазая
Дед Мазая
   900 / 973
вчера в 21:46
Бердыева надо звать...
311
311
   72 / 973
вчера в 21:45
Бесконечная ошибка менеджмента Спартака, что приглашают своих бывших тренерами. Там, где им не надо и кожи вон лезть, чтобы доказать свою профпригодность и приверженность клубу. А кое-кто и вовсе не по первому кругу. Хотя от этого еще смешнее!)
STVA 1
STVA 1
   95 / 973
вчера в 21:44
Рома сёдня разговорился!!!)))
OLESOCC
OLESOCC
   550 / 973
вчера в 21:26
В одну реку дважды? Не советую!!!
Сп62
Сп62 ответил спартак 1987
   213 / 973
вчера в 21:14
Программу можно написать любую.
Сп62
Сп62
   213 / 973
вчера в 21:12
"Любители" Спартака могут не переживать. Карпину необходимо доказать своё Я в Ростове. Поэтому разговор о переходе куда либо может быть только по окончании сезона. Валера парень принципа.
Nekit92
Nekit92
   383 / 973
вчера в 21:09
Зачем карпухе возвращаться в это дно и болтаться в середине турнирки?
спартак 1987
спартак 1987
   144 / 973
вчера в 21:05
хочется чтобы команда прибавляла с каждым сезоном. у нас же обычно приходит новый тренер, говорит что с этими игроками ничего добиться он не сможет, ему покупают новых и он обделывается уже с ними и так по кругу...нужно подписать главного тренера на 4 сезона подписав с ним контракт, спрашивать с него можно только на третий сезон, в первый борьба за место в еврокубках и как пойдёт в кубке России, об этом сразу сообщить болельщикам и сми, чтобы не было истерик вокруг Спартака после двух - трёх проваленных игр командой. я вижу тренером Спартака Карпина, но только если Валера договорится сразу сколько Федун готов тратиться на команду в трансферные окна и сам Карпин будет защищён хорошими отступными в случае его увольнения ( это как минимум даст не увольнять Федуну тренера с горяча)снова скоро освободится Лернарду Жардим, как он поставил игру монако в той лиге чемпионов мы помним, сейчас всех лидеров продали монегаски, а болельщики всё так же требуют побед как и раньше. если убирать Кононова на этой недели можно подписать главного тренера до конца сезона, а там смотрим на результат по итогам сезона, есть Евсеев и Бердыев ( Курбан Бердыев считаю для динамо просто идеальный вариант) вобщем если менять главного тренера в Спартаке, то только если у нового тренера есть своя программа для роста клуба на несколько сезонов вперёд, а не очередного пожарного
spartach n1
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
   5 / 973
вчера в 21:03
Сергей, сними чёрные очки, они для слепых. Почему не любят СпаМ ? Из за таких фанатов как ты, везде видят только ГРЯЗЬ, поливают ею ЛУЧШЕГО вратаря России, Мне это уже надоело объяснять тебе.
Грязь видит тот кто этого хочет,лучший вратарь очередной раз отменно проявил себя с лудогорцем,а кто там чего не любит мне до лампочки )
Расскажи лучше кто любит цска, если посещаемость на уровне пердива ?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   226 / 973
вчера в 21:00
Карпин не перейдет в Спартак
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил nikoladolgov
   50 / 973
вчера в 20:56
Гинер мелкий хохложулик времен Абрамовича. Он в жизни не потратил ни одной своей копейки на коней, а шикует на широкую ногу. Пока такие жиды у власти в плюсе будут только Гинеровские и Миллеровские агенты , на которых уходит половина футбольного бюджета страны. Футбол в России умер давно, со времен Абрамовича, теперь это бизнес.
А откуда деньги для шика? Может бензоколонки или газ у него? ЦСКА самоокупаемый клуб, не чета СпаМу или Зениту.
mihaluch
mihaluch
   107 / 973
вчера в 20:54
Карпин в "Спартаке" это уже из области фантастики.
Adepta
Adepta
   45 / 973
вчера в 20:50
Волера в пердив не пойдет.
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