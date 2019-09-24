Широков: «Допускаю, что Карпин может вернуться в „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» оценил возможность возвращения в команду , который на данный момент возглавляет «Ростов».

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «Спартака» Олег Кононов попросил руководство клуба об отставке, но её не удовлетворили.

Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнёт ли Карпин вернуться в «Спартак»? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придёт в «Спартак» как мессия. «Валера верим!» — и всё отлично. Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится.