Деспотович: «Хорошо подготовились психологически к „Спартаку“»

Нападающий «Оренбурга» прокомментировал победу над «Спартаком». Форвард забил второй мяч своей команды при розыгрыше углового.

Очень тяжелая игра. Нелегко победить такую большую команду в Москве. Это подарок моим родителям, которые приехали посмотреть игру. Стандарты мы вчера наигрывали. И мы это использовали — для меня партнеры сделали заслон.

После удаления было очень тяжело. Но мы ждали чего-то такого. Хорошо подготовились и психологически, и физически. Показали, что можем побеждать.