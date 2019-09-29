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Деспотович: «Хорошо подготовились психологически к „Спартаку“»

сегодня, 18:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович прокомментировал победу над «Спартаком». Форвард забил второй мяч своей команды при розыгрыше углового.

Очень тяжелая игра. Нелегко победить такую большую команду в Москве. Это подарок моим родителям, которые приехали посмотреть игру. Стандарты мы вчера наигрывали. И мы это использовали — для меня партнеры сделали заслон.

После удаления было очень тяжело. Но мы ждали чего-то такого. Хорошо подготовились и психологически, и физически. Показали, что можем побеждать.

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Все комментарии
oleg3k
oleg3k
   282 / 883
сегодня в 19:25
Это судья хорошо подготовился к матчу со СПАРТАКОМ.Большинство свистков в пользу оренбурга.Позор,а не судейство.
Союзник противников
Союзник противников
   24 / 883
сегодня в 19:01
Молодцы!
Evilhuman
Evilhuman
   35 / 883
сегодня в 18:46
Да Оренбург взял своё, ни кто и не сомневался
Лакшери
Лакшери
   148 / 883
сегодня в 18:43
На классе
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