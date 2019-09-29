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Сёмин: «Фелиш может быть даже лучше Роналду»

сегодня, 18:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико01.10.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч с «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов и отдельно отметил полузащитника мадридцев Жоау Фелиша:

«Атлетико» — один из сильнейших клубов Испании и всей Европы, не просто так является одним из лидеров ла лиги. Мадридцы никогда не расслабляются, футболисты — а там собраны игроки мирового уровня — сконцентрированы в каждом матче, в каждом моменте. В этом, на мой взгляд, и есть их отличие от всех остальных.

Фелиш - будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше.

Ранее Сёмин высказался про форварда «Локо» Федора Смолова.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   17 / 883
сегодня в 19:09
да-да выше))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   25 / 883
сегодня в 19:02
Мне он больше Фернардо Торреса напоминает молодого)
dino-hsv
dino-hsv
   68 / 883
сегодня в 18:49
если бы мог быть, то уже бы был. ибо вспоминая роналду в 19 лет...
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил cevin cigan
сегодня в 18:48
Палыч не просто так нахваливает, значит надо
Лакшери
Лакшери
   148 / 883
сегодня в 18:43
Жополиз, уже хвостик поджал от страха
cevin cigan
cevin cigan
   15 / 883
сегодня в 18:40
Не Палыч,тебя надурили! Я вчера видел Фелу в деле,он лучше Рона никогда не будет!
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