Сёмин: «Фелиш может быть даже лучше Роналду»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч с «Атлетико» в рамках Лиги чемпионов и отдельно отметил полузащитника мадридцев :

«Атлетико» — один из сильнейших клубов Испании и всей Европы, не просто так является одним из лидеров ла лиги. Мадридцы никогда не расслабляются, футболисты — а там собраны игроки мирового уровня — сконцентрированы в каждом матче, в каждом моменте. В этом, на мой взгляд, и есть их отличие от всех остальных.

Фелиш - будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше.