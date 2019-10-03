Чилуэлл: «Не жалею, что отказал „Ливерпулю“»

Защитник «Лестера» признался, что не сожалеет о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

Мне тогда было 17 лет. Мой агент общался с «Ливерпулем» на предмет моего возможного трансфера.Честно, тогда я вообще не думал о переходе — все, о чем я думал, это закрепиться в молодежке «Лестера». Определенно не жалею, что отказал «Ливерпулю». Когда я смотрю, как прошли последние 4-5 лет, то понимаю, что доволен карьерой. У меня уже 8 игр за сборную Англии, это — фантастика! Ветераны «Лестера», сотрудники клуба всячески отговаривали меня от ухода, и я им благодарен.