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Чилуэлл: «Не жалею, что отказал „Ливерпулю“»

03 октября 2019, 13:28

Защитник «Лестера» Бенжамин Чилуэлл признался, что не сожалеет о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

Мне тогда было 17 лет. Мой агент общался с «Ливерпулем» на предмет моего возможного трансфера.Честно, тогда я вообще не думал о переходе — все, о чем я думал, это закрепиться в молодежке «Лестера». Определенно не жалею, что отказал «Ливерпулю». Когда я смотрю, как прошли последние 4-5 лет, то понимаю, что доволен карьерой. У меня уже 8 игр за сборную Англии, это — фантастика! Ветераны «Лестера», сотрудники клуба всячески отговаривали меня от ухода, и я им благодарен.

Напомним, что недавно Чилуэлл продлил контракт с «Лестером».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
   134 / 797
04 октября в 13:45
Сидел бы на лавочке.
или по арендам скитался. а так играет в АПЛе и ещё идёт на 3 месте,опережая МЮ,Челси и Тотенхэм. Посмотрим как будешь играть против тех,кому отказал.
Не переживай,тебя как раз таки тренирует эус-наставник Ливерпуля,уверен что толк будет. Потом в МЮ уйдёшь с молотка за 100 лямов.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
03 октября в 14:01
И правильно
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 13:42
Сидел бы на лавочке.
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