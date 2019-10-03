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Капелло: «Итог матча „Интер“ - „Ювентус“ будет решаться в полузащите»

03 октября 2019, 11:21
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Серии А «Интер» - «Ювентус». 

Это будет интересная игра для обеих команд. 

«Ювентус» будет играть без Кьеллини против команды, которая хорошо атакует. «Интер» до сих пор не сталкивался с сильными командами в Серии А: у них было дерби с «Миланом», но это сейчас не та команда, которая создает проблемы. Итог матча будет решаться в полузащите. 

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Жека10
Жека10
   80 / 797
06 октября в 17:38
Juve14
В 100500 раз спрашиваю,если Интер по туринской информации работал с судьями,почему же тогда трофеи выигрывал Ювентус?Хоть бы не позорился когда нёс такую чушь.
Позор итальянского футбола находится в Турине
Жека10
Жека10
   80 / 797
06 октября в 17:36
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Барса на Камп Ноу раком нагибала твой Ювентус,или ты забыл?
Juve14
Juve14 ответил Жека10
   704 / 797
03 октября в 19:34
    Жека10
    Жека10 ответил Juve14
       80 / 797
    03 октября в 18:49
    Бедненькие интарасты кабинетные с кабинетными ливерами разок макушку высунули и раскудахтались)))) пытаются на великий Ювентус тявкать))))) жалкие глорики скоро опять уйдут в небытие со своими жалкими немычными клубишками которые без купленных трофеев ни начто не способны
    Великий Ювентус говоришь? Аха-ха
    Это не тот ли Ювентус который ссылали в серию С в 2006 году за договорные матчи?

    Ну и уже сколько там раз вы глорики Ювентуса говорили про купленные трофеи Интера ну наверное 100500 раз?А ни одного доказательства так и нет с вашей стороны.Обычное ваше пустозвонство.
    Хотя как раз таки Ювентус и наказывали за подкуп в кабинетах ага,а вы свою вину сваливаете на честные клубы.

    Сейчас кстати тоже Ювентус всех в Италии подкупает по привычке.Иначе как это объяснить когда опытные игроки Наполи,сами себе голы забивают в игре с этим подкупным Ювентусом?
    BagioR
    BagioR
       434 / 797
    03 октября в 18:06
    Надо выходить и рвать, хватать, уничтожать
    juvenale
    juvenale ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       13 / 797
    03 октября в 17:10
    у человека раздвоение личности хахаха
    juvenale
    juvenale ответил 25процентный клоун
       13 / 797
    03 октября в 17:09
    Так значит ты про того кто вас из грязи вытащил))
    Конте кусок г и плюнул на все хорошее,что у него было...теперь это обычный наемник
    ermak6848
    ermak6848
       147 / 797
    03 октября в 16:53
    н Юве выше мотивация
    Agamaga
    Agamaga
       116 / 797
    03 октября в 16:52
    Борьба за первую строчку, для интриги пожелаю удачи Интеру)
    Juve14
    Juve14
       704 / 797
    03 октября в 16:38
    Бедненькие интарасты кабинетные с кабинетными ливерами разок макушку высунули и раскудахтались)))) пытаются на великий Ювентус тявкать))))) жалкие глорики скоро опять уйдут в небытие со своими жалкими немычными клубишками которые без купленных трофеев ни начто не способны
    КЭТиК
    КЭТиК
       100 / 797
    03 октября в 16:07
    Все зависит от настроя Роналду.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил juvenale
       11 / 797
    03 октября в 15:56
    Так значит ты про того кто вас из грязи вытащил))
    GYTSYL
    GYTSYL
       538 / 797
    03 октября в 15:53
    Не неправильно сказал.
    Будет решаться в кабинете договорентуса.
    allemz
    allemz
       33 / 797
    03 октября в 15:41
    Комиссар Росси: «Итог матча „Интер“ - „Ювентус“ будет решаться в кабинетах»
    FESCO
    FESCO
       626 / 797
    03 октября в 15:19
    Удачи Интеру!
    juvenale
    juvenale ответил Аха-ха
       13 / 797
    03 октября в 15:09
    Эх, дон Фабио, ты забыл в какой линии Ювентус предпочитает решать итоги матчей? За эту линию его уже ссылали в ссылку когда-то.
    это не ббилан ли 3 раза?
    Wolf77785
    Wolf77785
       97 / 797
    03 октября в 14:51
    в кабинетах
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Don Nerazzurri
       483 / 797
    03 октября в 14:33
    Ещё раз повторюсь, кабинетные это те, кто был отправлен в серию Б, на исправительные работы.Аха)))
    интер единственный клуб в мире у которого есть трофей чемпиона за 3е место в чемпионате. картонщики)
    Аха-ха
    Аха-ха
       4 / 797
    03 октября в 14:24
    Эх, дон Фабио, ты забыл в какой линии Ювентус предпочитает решать итоги матчей? За эту линию его уже ссылали в ссылку когда-то.
    Жека10
    Жека10
       80 / 797
    03 октября в 14:15
    после того как практически лишились шансов на выход из группы в ЛЧ,надо теперь все силы бросать на чемпионат и обыгрывать Ювентус
    juvenale
    juvenale ответил 25процентный клоун
       13 / 797
    03 октября в 13:36
    Интер разорвет кабинет
    правильно сам себя ))когда парику Роналду пару положит он разорвется
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       237 / 797
    03 октября в 13:27
    Интеру пора выигрыать
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 797
    03 октября в 13:15
    Интер разорвет кабинет
    juvenale
    juvenale ответил fanliverpoolfan
       13 / 797
    03 октября в 13:11
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      03 октября в 13:10
      Фабио нынче главный макаронный ыксперт.
      juvenale
      juvenale ответил fanliverpoolfan
         13 / 797
      03 октября в 13:09
      ты спалился ххахах написал с двух разных акков не когда хахахаха такого совпадения не бывает
      juvenale
      juvenale ответил Don Nerazzurri
         13 / 797
      03 октября в 13:08
      Ливерпуль в кубке чемпионов тоже честно обыграли? Когда Платини с левой пенки забил. В финале!
      в том финале по моментам должны были 3-0 выигрывать
      juvenale
      juvenale ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         13 / 797
      03 октября в 13:07
      хахах дон нерадзури это походу и есть этот к-н фанофливерпуль спалился только что своим не когда хахахахха
      juvenale
      juvenale ответил fanliverpoolfan
         13 / 797
      03 октября в 13:05
      8 хахаах скоминопулю даже два подряд никогда не светит
      juvenale
      juvenale ответил fanliverpoolfan
         13 / 797
      03 октября в 13:04
      *никогда.....не прогуливай уроки по русскому языку
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