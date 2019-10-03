Капелло: «Итог матча „Интер“ - „Ювентус“ будет решаться в полузащите»

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Серии А «Интер» - «Ювентус».
Это будет интересная игра для обеих команд.
«Ювентус» будет играть без Кьеллини против команды, которая хорошо атакует. «Интер» до сих пор не сталкивался с сильными командами в Серии А: у них было дерби с «Миланом», но это сейчас не та команда, которая создает проблемы. Итог матча будет решаться в полузащите.
В 100500 раз спрашиваю,если Интер по туринской информации работал с судьями,почему же тогда трофеи выигрывал Ювентус?Хоть бы не позорился когда нёс такую чушь.
Позор итальянского футбола находится в Турине
В 100500 раз спрашиваю,если Интер по туринской информации работал с судьями,почему же тогда трофеи выигрывал Ювентус?Хоть бы не позорился когда нёс такую чушь.
Позор итальянского футбола находится в Турине
Барса на Камп Ноу раком нагибала твой Ювентус,или ты забыл?
Барса на Камп Ноу раком нагибала твой Ювентус,или ты забыл?
Моджи доказал, что «Интер» работал с судьями во времена Кальчополи
Причем больше «Ювентуса».
В этом был смысл: распределитель судей Паоло Бергамо уже объявил, что боссы «Интера» названивали ему чаще всех.
29 марта борьба завершилась. Суд признал «Интер» виновным в работе с судьями.
«Мы должны были дольше расследовать дело Моджи. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал своих друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам титул «Ювентуса», – федеральный судья Карло Порчедду признался только год назад.
Моджи сделал то, что поленились судьи – докопался до правды. К 2010 году работа была завершена: суд получил 75 телефонных записей, в которых фигурировали «нерадзурри». «Будь у нас эти разговоры в 2006-м, «Интер» был бы наказан», – признался Сандулли.
Летом 2011-го федеральный прокурор Стефано Палацци наконец опубликовал результаты расследования. «Интер», Моратти и Факкетти обвинялись в спортивном преступлении и преступном вмешательстве в работу арбитров. Они звонили шефам судейского корпуса исключительно перед матчами и затрагивали именно тех рефери и линейных, которым предстояло работать на «Интере».
«Интер» виновен больше всех
В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились.
Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество.
Теперь все закончилось. Кальчополи закрыт. Моджи победил: «Интер» признан виновным в работе с судьями. Слова стали делом: все тезисы Палацци признаны апелляционным судом. Включая вывод: «Интер» больше всех замешан в коррупционной системе».
Что дальше? Ничего. Вряд ли что-то изменится: скудетто останется у «Интера», никто не будет наказан (бывшие боссы клуба давно вне футбола), а Моджи не вернется к работе. Может быть, «Юве» еще раз потребует 400-500 миллионов евро компенсации
интор до того жалок, что даже работая с судьями не мог выиграть скудетто. Просто представьте себе, какая это жалкая команда
Моджи доказал, что «Интер» работал с судьями во времена Кальчополи
Причем больше «Ювентуса».
В этом был смысл: распределитель судей Паоло Бергамо уже объявил, что боссы «Интера» названивали ему чаще всех.
29 марта борьба завершилась. Суд признал «Интер» виновным в работе с судьями.
«Мы должны были дольше расследовать дело Моджи. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишить «Юве» скудетто. Но Гвидо Росси собрал своих друзей, один из которых входил в совет директоров «Интера», и отдал миланцам титул «Ювентуса», – федеральный судья Карло Порчедду признался только год назад.
Моджи сделал то, что поленились судьи – докопался до правды. К 2010 году работа была завершена: суд получил 75 телефонных записей, в которых фигурировали «нерадзурри». «Будь у нас эти разговоры в 2006-м, «Интер» был бы наказан», – признался Сандулли.
Летом 2011-го федеральный прокурор Стефано Палацци наконец опубликовал результаты расследования. «Интер», Моратти и Факкетти обвинялись в спортивном преступлении и преступном вмешательстве в работу арбитров. Они звонили шефам судейского корпуса исключительно перед матчами и затрагивали именно тех рефери и линейных, которым предстояло работать на «Интере».
«Интер» виновен больше всех
В 2010 году Моджи в прямом эфире объявил: «Интер» просил, чтобы судья помог в матче с «Кальяри», а покойный Факкетти регулярно названивал арбитрам. Джанфеличе Факкетти – театрал, неудавшийся футболист и сын Джачинто – подал иск о клевете. Через пять лет Моджи оправдали, но разбирательства не закончились.
Лучано несколько раз отметил, что «Интер» лоббировал арбитров, давил на них, связывался с боссами судейского комитета – всеми путями обеспечивал себе неспортивное преимущество.
Теперь все закончилось. Кальчополи закрыт. Моджи победил: «Интер» признан виновным в работе с судьями. Слова стали делом: все тезисы Палацци признаны апелляционным судом. Включая вывод: «Интер» больше всех замешан в коррупционной системе».
Что дальше? Ничего. Вряд ли что-то изменится: скудетто останется у «Интера», никто не будет наказан (бывшие боссы клуба давно вне футбола), а Моджи не вернется к работе. Может быть, «Юве» еще раз потребует 400-500 миллионов евро компенсации
интор до того жалок, что даже работая с судьями не мог выиграть скудетто. Просто представьте себе, какая это жалкая команда
Это не тот ли Ювентус который ссылали в серию С в 2006 году за договорные матчи?
Ну и уже сколько там раз вы глорики Ювентуса говорили про купленные трофеи Интера ну наверное 100500 раз?А ни одного доказательства так и нет с вашей стороны.Обычное ваше пустозвонство.
Хотя как раз таки Ювентус и наказывали за подкуп в кабинетах ага,а вы свою вину сваливаете на честные клубы.
Сейчас кстати тоже Ювентус всех в Италии подкупает по привычке.Иначе как это объяснить когда опытные игроки Наполи,сами себе голы забивают в игре с этим подкупным Ювентусом?
Это не тот ли Ювентус который ссылали в серию С в 2006 году за договорные матчи?
Ну и уже сколько там раз вы глорики Ювентуса говорили про купленные трофеи Интера ну наверное 100500 раз?А ни одного доказательства так и нет с вашей стороны.Обычное ваше пустозвонство.
Хотя как раз таки Ювентус и наказывали за подкуп в кабинетах ага,а вы свою вину сваливаете на честные клубы.
Сейчас кстати тоже Ювентус всех в Италии подкупает по привычке.Иначе как это объяснить когда опытные игроки Наполи,сами себе голы забивают в игре с этим подкупным Ювентусом?
Будет решаться в кабинете договорентуса.
Будет решаться в кабинете договорентуса.