Капелло: «Итог матча „Интер“ - „Ювентус“ будет решаться в полузащите»

Итальянский тренер прокомментировал предстоящий матч 7-го тура Серии А «Интер» - «Ювентус».

Это будет интересная игра для обеих команд.

«Ювентус» будет играть без Кьеллини против команды, которая хорошо атакует. «Интер» до сих пор не сталкивался с сильными командами в Серии А: у них было дерби с «Миланом», но это сейчас не та команда, которая создает проблемы. Итог матча будет решаться в полузащите.