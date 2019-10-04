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Клопп рассказал о сорвавшемся переходе Чилуэлла в «Ливерпуль»

сегодня, 20:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Лестером» признал, что три года назад мерсисайдцы хотели приобрести защитника «лис» Бена Чилуэлла.  

«Лестер» не захотел отпускать Чилуэлла, так что он остался в составе «лис», и это хорошо для него. Он вырос как игрок, его футбольные навыки исключительны.

«Ливерпуль» интересовался Чилуэллом в 2016 году. Тогда игрок предпочел подписать новый контракт с «Лестером».

Ранее Чилуэлл прокомментировал новость о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

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Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   78 / 1027
сегодня в 21:43
Хорошо что сорвался,и подписали Робертсона топаря.
Jake Sully
Jake Sully
   152 / 1027
сегодня в 21:19
есть Робертсон, Арнольд... Чилуэлла банку полировать?
773sergeytank
773sergeytank
   92 / 1027
сегодня в 21:13
Зато Скомину успели подписать))
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