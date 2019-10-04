Клопп рассказал о сорвавшемся переходе Чилуэлла в «Ливерпуль»

сегодня, 20:53

Главный тренер «Ливерпуля» в преддверии матча с «Лестером» признал, что три года назад мерсисайдцы хотели приобрести защитника «лис» .

«Лестер» не захотел отпускать Чилуэлла, так что он остался в составе «лис», и это хорошо для него. Он вырос как игрок, его футбольные навыки исключительны.

«Ливерпуль» интересовался Чилуэллом в 2016 году. Тогда игрок предпочел подписать новый контракт с «Лестером».

Ранее Чилуэлл прокомментировал новость о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».