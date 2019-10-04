Чёрная метка для Тибо

сегодня, 15:16

«Соккер.ру» о злоключениях лучшего вратаря чемпионата мира в «Реале».

В перерыве матча между «Реалом» и «Брюгге» тренер мадридцев Зинедин Зидан заменил вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец не был травмирован. Просто в первом тайме допустил две грубые ошибки, чем поставил «королевский клуб» на грань катастрофы - второго поражения в групповом турнире Лиги чемпионов.

За год с небольшим своего выступления за «Реал» лучший вратарь последнего чемпионата мира столько наделал ошибок, сколько за все годы своей карьеры. Его не раз подвергали критике, но замена в перерыве это своего рода чёрная метка от Зидана. Главный тренер больше не рассчитывает на Тибо. В ближайшем матче ворота будут доверены французу Альфонсу Ареоля.

Бельгиец всё понял. Он расстроился так, что не смог сесть за руль автомобиля. Дрожали руки. Болельщики были готовы подвернуть вратаря обструкции, выйди Тибо на второй тайм. Они его и так не жаловали за «матрасное» прошлое и неудачные сезон 18-19. Сейчас же просто возненавидели.



Куртуа очень тяжело переходил из «Челси» в «Реал». Бастовал, прогуливал, требовал опустить его в Мадрид. В итоге разругался с лондонскими болельщиками. Наверное, в этом был некий знак свыше, совет вратарю не совершать необдуманного поступка. Но он сделал шаг и скоро об этом пожалел. Куда делить уверенность и кураж, сопровождавшие бельгийца в «Атлетико»? Почему он стал вдруг много пропускать, причём столько необязательных мячей. Почему вратарь вдруг стал заложником своего роста – то падает до удара, то наоборот провожает взглядом мячи, катящиеся по газону. И, глядя на ошибки Тибо, болельщики «королевского клуба» ни раз пожалели, что связались с этим долговязым парнем и принесли в жертву скромного, но надёжного Кейлора Наваса. Почему костариканца сплавили в Париж, а это «чудо» оставили? И если подписание контракта с Куртуа можно было списать на пожелание Юлена Лопетеги видеть в команде бронзового призёра чемпионата мира, то решение отправить Наваса в Париж принималось с ведома Зидана. И если «Реал» провалит европейскую кампанию по милости вратаря, за это спросят с французского тренера. Три выигранных Кубка чемпионов могут и не помочь. Тренер «Реала» оказался заложником Куртуа и его чудачеств.

Естественно, такое положение дел Зидана устроить не может. Сейчас ему нужно дистанцироваться от незадачливого и непопулярного в болельщицкой среде вратаря. Иначе второе пришествие Зинедина (в роли тренера) рискует оказаться непродолжительным.

Куртуа сейчас даже не тренируется с командой. Официальная причина – резко обострившийся гастрит. Неофициальную вряд ли стоит озвучивать. И так всё ясно. В игре с «Гранадой» в воротах «Реала» сыграет Альфонс Ареоля. Если не ошибаюсь, первый темнокожий голкипер в истории клуба. Альфонс – уже не подающий надежды юноша, каким он был во время своей ссылки в «Вильярреал» в сезоне 2016-17. 26 лет, на два года моложе бельгийца. Чемпион мира, двукратный чемпион Франции. Правда, при упоминании фамилии француза нельзя не отделаться от некоего ощущения, что фигура эта несколько несерьёзна. Можно вспомнить, как он пропустил в нескольких матчах 9 мячей после 9 ударов по его воротам. Хорошо, что у парижан всё нормально с атакой и неприятность эту они пережили. В сборной Франции Альфонс сыграл всего три встречи, в ПСЖ основным был не всегда. Скорее чаще был вторым. В «Реал» его тоже взяли на роль дублёра Куртуа, и не факт, что он потянет роль основного. С «Гранадой», может, проблем не возникнет. А вот дальше. Особенно в Лиге чемпионов. В Париже тоже не дураки футболом заведуют. Не зря они искали нового стража ворот, даже когда Ареоля был в порядке. И нашли в лице немолодого костариканца Наваса.

А если у Ареоли не пойдёт, что тогда делать Зидану? Приходит в голову фамилия принадлежащего «Реалу» Андрея Лунина. Тем более, что не так давно он в составе украинской молодёжки выиграл чемпионат мира и был признан лучшим вратарём. Сейчас Андрей в аренде у «Вальядолида». Но арендный договор можно расторгнуть. Другое дело, а надо ли это делать? Лунин провёл прошлый сезон в «Леганесе», где сыграл лишь в пяти матчах Ла Лиги и в двух кубковых встречах. В «Вальядолиде» он греет лавочку. Ареоля тоже гоняли (и продолжают гонять) по арендам. Он там как правило имел игровую практику. А Лунин – пока нет. Иван Куэльяр («Леганес») и Жорди Масип («Вальядолид») такие «выдающиеся» вратари, что у них нельзя выиграть конкуренцию? Хорошие, добротные, но отнюдь не выдающиеся. Поэтому шансы уроженца Харьковской области заиграть в «Реале» в обозримом будущем ниже, чем у Ареоли.

Люка Зидан? Сын главного тренера в аренде – в сантандерском «Расинге». И играет там чаще Лунина – 6 матчей из 8. Другое дело, как играет. У Люка пока мало повода порадовать папу, а шансов сыграть в «Реале» ещё меньше. В прошлом году Зидан уже доверил своему чаду сыграть против скромной «Уэски». Люка пропустил два мяча, а мадридцы выиграли с превеликим трудом. Желания рисковать карьерами – своей и сына у Зидана-старшего пока нет.

А нет ли в системе клуба какого-нибудь новенького Касильяса. 17-летний Икер в своё время ни с того, ни с сего появился в воротах «Реала» и решил проблему сроком лет на 10. Но Хавьеру Бельману как раз сегодня исполнился 21 год, и на второго Касильяса он пока не похож. В лучшем случае, это клиент команд типа «Хетафе» или «Леганеса».

Что же ждёт «Реал» в будущем. Альфонс Ареоля будет играть в воротах до тех пор, пока его ошибки не достигнут критической массы. Тибо Куртуа будет лечить свои болячки, как гастрит, так и душевные. В ближайшем будущем мы сможем его увидеть, если Ареоля получит травму или что-то отчебучит. А ближе к зиме, когда прояснится ситуация в Лиге чемпионов, бельгиец может быть и вернётся в основу. Получит ещё шанс от Зидана. Но что-то подсказывает, что поиски нового вратаря «Реал» уже начал, и в будущем сезоне мы вряд ли увидим Куртуа на «Сантьяго Бернабеу».

Не забудем же, что Тибо – основной вратарь в сборной Бельгии. С которой российской сборной играть в ноябре в Санкт-Петербурге. От этой встречи зависит судьба первого места в группе I, и отсутствие игровой практики у Куртуа может сыграть на руку нашим футболистам. А может и не сыграть. У тренеров сборной Бельгии претензий к голкиперу не было и нет.