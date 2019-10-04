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Марсело снова травмировался, у «Реала» кадровые проблемы

сегодня, 16:54

У защитника мадридского «Реала» Марсело врачи выявили растяжение квадрицепса на правой ноге.

Если быть точнее, у игрока случился рецидив полученной в середине сентября травмы, из-за чего он не смог принять участие в матчах с ПСЖ, «Севильей», «Осасуной» и «Атлетико». Теперь Марсело пропустит встречу с «Гранадой» в 8-м туре испанской Примеры.

Тем самым, «Реал» остался без левых защитников. Ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо Фернандес.

Также ранее появилась новость о состоянии вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
сегодня в 23:48
Здоровья!
Ruslik1982
Ruslik1982
   81 / 1027
сегодня в 22:46
растяжение хитрицепса
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   133 / 1027
сегодня в 22:31
Здоровья Марсело!
Hamman
Hamman
   528 / 1027
сегодня в 22:10
Аномально много травмированных в этом сезоне. Не пора ли задуматься о смене тренера по физподготовке?
League1
League1 ответил RaulReal
   99 / 1027
сегодня в 21:42
Можно Бэйла туда поставить он как раз там и начинал карьеру, глядишь и вспомнит былые времена и заиграет.
Бэйл не футболист, Бэйл старичок с клюкой, гольфист. то есть.
RaulReal
RaulReal
   451 / 1027
сегодня в 20:53
Можно Бэйла туда поставить он как раз там и начинал карьеру, глядишь и вспомнит былые времена и заиграет.
NOVA
NOVA
   640 / 1027
сегодня в 20:40
да что ж ты будешь делать!! не везет так не везет в этом сезоне, особенно с травмами!!
Adonius
Adonius
   215 / 1027
сегодня в 19:28
Здоровья Марсело!
рус фан
рус фан
   268 / 1027
сегодня в 18:12
Марсу здоровья, вот как бывает на один фланг три! защитника и все выбыли по травме, надо Рамоса туда ставить теперь наверное.
Strikers188
Strikers188
   161 / 1027
сегодня в 18:07
Одриосола Кахвахаль есть, кто то из них сыграет слева.
cevin cigan
cevin cigan
   66 / 1027
сегодня в 17:50
Каждый год одно и тоже! Придётся писюнов из сегунды подтягивать,а что делать?Регилон нам тоже не нужен оказался и сейчас в Севильи пылит не без успеха и ничего у него не ломается..........
7 из 9
7 из 9
   34 / 1027
сегодня в 17:26
Такое обилие травм показывает непрофессиональную подготовку игроков к сезону. Не могут по чистому совпадению травмироваться сразу три игрока одной позиции. Опять вопросы к Зидану.
Доколе?
neomessi
neomessi
   147 / 1027
сегодня в 17:20
Здоровья ему.
Gelious
Gelious ответил BOSSHUGOBOSS
   168 / 1027
сегодня в 17:11
совсем старый стал
Просто ему пришлось форсировать возвращение из-за травм Менди и Начо.
NGYRZ
NGYRZ
   44 / 1027
сегодня в 17:10
Только только начали играть и опять травма!

Скорейшего возвращения Марсу!
Gelious
Gelious
   168 / 1027
сегодня в 17:05
Ужас какой-то пока, а не сезон. В плане травм. А потом удивляются, чего это Мадрид слабенько начал сезон.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   603 / 1027
сегодня в 17:02
совсем старый стал
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