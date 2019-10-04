Марсело снова травмировался, у «Реала» кадровые проблемы

сегодня, 16:54

У защитника мадридского «Реала» Марсело врачи выявили растяжение квадрицепса на правой ноге.

Если быть точнее, у игрока случился рецидив полученной в середине сентября травмы, из-за чего он не смог принять участие в матчах с ПСЖ , «Севильей», «Осасуной» и «Атлетико». Теперь Марсело пропустит встречу с «Гранадой» в 8-м туре испанской Примеры.

Тем самым, «Реал» остался без левых защитников. Ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо Фернандес.



Также ранее появилась новость о состоянии вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.