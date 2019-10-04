Хакими: «Если я не вернусь в „Реал“ - это не будет провалом»

Защитник дортмундской «Боруссии» , контракт которого принадлежит «Реалу», рассказал о своей ситуации в клубе и возможном возвращении в стан «сливочных».

Возвращение в Мадрид не зависит от меня. Оба клуба должны поговорить и принять решение в конце года. Если я не вернусь в «Реал» летом — это не станет провалом. Я хочу продолжать расти, а значит надо быть сосредоточенным на игре за «Боруссию».

Я вырос с тех пор, как приехал в Германию. В моей игре много уверенности — и это видно. Но на данный момент я не разговаривал с Зиданом.