ГлавнаяНовости

Хакими: «Если я не вернусь в „Реал“ - это не будет провалом»

сегодня, 11:14

Защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, контракт которого принадлежит «Реалу», рассказал о своей ситуации в клубе и возможном возвращении в стан «сливочных».

Возвращение в Мадрид не зависит от меня. Оба клуба должны поговорить и принять решение в конце года. Если я не вернусь в «Реал» летом — это не станет провалом. Я хочу продолжать расти, а значит надо быть сосредоточенным на игре за «Боруссию».

Я вырос с тех пор, как приехал в Германию. В моей игре много уверенности — и это видно. Но на данный момент я не разговаривал с Зиданом.

Напомним, что ранее Ашраф стал игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» опроверг диагноз Куртуа, раздутый журналистами
Сегодня, 13:52 Комментарии0
Калабрия близок к продлению контракта с «Миланом»
Сегодня, 09:00 Комментарии2
Ву Лей - первый китайский футболист, забивший в основной сетке еврокубков
Вчера, 23:40 Комментарии7
Рафаэл Леау поделился эмоциями после первого забитого мяча за «Милан»
Вчера, 23:16 Комментарии0
Триппьер: «Пришёл в „Атлетико“, чтоб учиться у Симеоне»
Вчера, 22:46 Комментарии2
Рэмзи получил вызов в сборную Уэльса впервые с прошлого года
Вчера, 20:53 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил RaulReal
   51 / 1005
сегодня в 13:08
Это будет провал для Реала, поэтому ты вернёшься. Ашраф может играть на обоих флангах. Он лучше Менди и Одриосоло.
Менди как защитник не плох(в отборе,скорость,выбор позиции). Одриосола грамотный парень,игру читает хорошо. Вот Карва,окончательно превратился в "всадника без головы"! Такое впечатление,что он отупел в моменте. Бегает-бегает,а КПД = 0. Вообще разонравился как игрок.............
RaulReal
RaulReal
   377 / 1005
сегодня в 12:31
Это будет провал для Реала, поэтому ты вернёшься. Ашраф может играть на обоих флангах. Он лучше Менди и Одриосоло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100