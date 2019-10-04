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«Реал» опроверг диагноз Куртуа, раздутый журналистами

сегодня, 13:52

Мадридский «Реал» опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа, которого пришлось заменить в перерыве матча с «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В связи с появившейся информацией о Тибо Куртуа, клуб заявляет следующее:

1. Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, о котором пишут СМИ, и, соответственно, информация о нём является ложью.

2. Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с «Брюгге».

3. Игрок в настоящее время получает медицинскую помощь, его организм хорошо на неё реагирует.

Ранее СМИ запустили информацию о том, что Куртуа страдает от панических атак. 

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vitya valdes
vitya valdes
   580 / 1027
сегодня в 15:11
Дырка страшная

🌑🚼🇧🇪
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
   66 / 1027
сегодня в 14:42
Здоровье прежде всего, так что пусть Куртуа не спешит, и восстанавливается сколько нужно, лучше если до конца сезона.
Это точно!!!!!
Incredulous
Incredulous
   236 / 1027
сегодня в 14:17
Здоровье прежде всего, так что пусть Куртуа не спешит, и восстанавливается сколько нужно, лучше если до конца сезона.
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