«Реал» опроверг диагноз Куртуа, раздутый журналистами

Мадридский «Реал» опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа, которого пришлось заменить в перерыве матча с «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
В связи с появившейся информацией о Тибо Куртуа, клуб заявляет следующее:
1. Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, о котором пишут СМИ, и, соответственно, информация о нём является ложью.
2. Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с «Брюгге».
3. Игрок в настоящее время получает медицинскую помощь, его организм хорошо на неё реагирует.
Ранее СМИ запустили информацию о том, что Куртуа страдает от панических атак.
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