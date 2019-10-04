«Реал» опроверг диагноз Куртуа, раздутый журналистами

Мадридский «Реал» опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря , которого пришлось заменить в перерыве матча с «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В связи с появившейся информацией о Тибо Куртуа, клуб заявляет следующее:

1. Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, о котором пишут СМИ , и, соответственно, информация о нём является ложью.

2. Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с «Брюгге».

3. Игрок в настоящее время получает медицинскую помощь, его организм хорошо на неё реагирует.