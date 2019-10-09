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Роман Яремчук: «Не нужно копировать Роналду»

09 октября 2019, 19:56

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал предстоящие игры отборочного турнира на Евро-2020 национальной команды с Литвой и Португалией, отдельно высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду:

Мы должны думать исключительно о Литве. Не дай Бог, неудачный результат — будет плохо всей стране! Как мы можем думать о второй игре, если еще не провели первую? Готовимся к Литве. Что касается сборной Португалии — это чемпион Европы. Фавориты — это их статус. Да, мы в хорошей форме, но фаворитами являются португальцы.

Криштиану Роналду? Это исполнитель совсем другого уровня и, конечно, надо брать у него лучшее: смотреть, как он играет, и учиться. Однако копировать, пытаясь сделать «как Криштиану» — большая ошибка. Следует иметь свой стиль и собственное мнение и брать нужное у лучших.

В Лиссабоне нам было сложно играть — на чужом стадионе и при поддержке фанатов соперника. Теперь же, надеюсь, наши болельщики создадут такую ​​атмосферу, сложно будет уже португальцам.

В последней официальной игре Украина разгромила Литву.

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