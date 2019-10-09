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Моуриньо назвал самого феноменального футболиста в истории

09 октября 2019, 18:55

Португальский специалист Жозе Моуриньо, наиболее известный по работе в «Интере» и «Челси», считает Роналдо главным феноменом в истории футбола:

Роналдо - феномен. Криштиану Роналду и Лионель Месси остаются на вершине мирового футбола уже много лет, но если говорить прямо о таланте и футбольных навыках, они уступают бразильцу.

Когда я был в «Барселоне» и работал помощником Роберта Робсона, то понял, что Роналдо - сильнейший футболист, которого я когда-либо видел. Травмы сгубили его карьеру, она могла быть более успешной. Тот 19-летний юнец, которого я видел в «Барселоне», был чем-то особенным.

 Ранее сообщалось, что Моуриньо отказался возглавить «Милан».

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
   158 / 797
12 октября в 22:22
в футбольном плане Роналдо талантлив, вот только телом слабоват
в плане техники феномен, уровень месси или ниже
по физике далеко до Роналду
в целом и месси и роналду как футболисты лучше зубастика, так как держат свою марку и уровень много лет
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил _Inquisitor_
   67 / 797
11 октября в 14:53
Сезон в Барселоне был действительно сильным, но в ответственных играх зубастый облажался и не привёл Барсу к золоту. Затем продажная толстушка пошла по рукам и карьера покатилась под откос. Сезон в Интере тоже был неплох, но опять без скудетто, а дальше и вспомнить нечего кроме ЧМ-2002, где всю работу сделали Ривалдо и Рональдиньо, а этот только ножку подставлял. Конечно по технике зубастый наголову сильнее португальской плаксы, но до Рональдиньо и Месси ему как до луны...
Роналдо намного лучше и полезнее, чем аргентинская бородатая женщина
bublikyo
bublikyo ответил ЮЗИК
   421 / 797
10 октября в 23:08
Техника - это не всё в футболе, есть ещё видение поля, голевое чутье, выбор позиции, оборонительная работа и другое
milanetto10
milanetto10
   437 / 797
10 октября в 10:24
Маур прав сильнейшие годы зубастика на мой взгляд прошли в Интере
рус фан
рус фан
   125 / 797
10 октября в 03:24
Согласен с Мауром, Роналдо по технике владения мячом и в дриблинге превосходил Криштиану и Месси это очевидно!, его игра и голы это украшение футбола, этот бразильский игрок мог в одиночку разорвать оборону противника и делал это гораздо чаще чем наши обладатели 5 ЗМ, Роналдо лучший в истории атакующий игрок из всех что я видел. Молодые люди не видели его матчей, а надо их полностью смотреть (а не нарезки голов), что бы понять что такое феноменальный талант, Вы бы увидели там все и дриблинг и пасы в разрез от него! и удары с ходу и лету, перемещение, созданные им моменты, все это было на невероятном уровне. Роналдо Феномен, а Месси и Криштиану при всем уважении просто лучшие из своего поколения и не более.
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
   583 / 797
10 октября в 02:03
Бразилия был хорошь!
95-shishani-95
95-shishani-95
   231 / 797
09 октября в 23:54
Вот именно!!!
И Роналду, и Месси далеко до Роналдо!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 797
09 октября в 23:28
В плане техники с Роналдиньо никто рядом не стоял
Barcelona
Barcelona
   206 / 797
09 октября в 22:58
Наслаждайтесь!
da da da
da da da ответил Ozabot
   283 / 797
09 октября в 22:29
Жаль, действительно, что травмы помешали Зубастику. Он даже после возвращения после долгого перерыва творил чудеса с детской улыбкой и дурацкой прической. Еще и на ЧМ как блистала сборная с Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Кафу, совсем молодым Кака, который тогда не еще не раскрылся, но уже показывал огромный потенциал. Ну, и конечно, Роберто Карлос. Не сборная, а машина для пережевывания соперников.
правда на ЧМ 2002 с ТОП сборными они и не играли,кроме полудохлой Германии в финале.
Ozabot
Ozabot
   502 / 797
09 октября в 22:23
Жаль, действительно, что травмы помешали Зубастику. Он даже после возвращения после долгого перерыва творил чудеса с детской улыбкой и дурацкой прической. Еще и на ЧМ как блистала сборная с Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Кафу, совсем молодым Кака, который тогда не еще не раскрылся, но уже показывал огромный потенциал. Ну, и конечно, Роберто Карлос. Не сборная, а машина для пережевывания соперников.
311
311
   85 / 797
09 октября в 21:55
Феномен - он и в Африке феномен!)
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 797
09 октября в 21:23
в мире много величайших и каждый из них был в то время когда был на пике карьеры Пеле Марадона Платини Круифф и не надо их сравнивать и говорить кто лучше кто хуже сейчас эти потом придут другие и будут утверждать что он лучше или другой кто то всё это относительно и некорректно
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   550 / 797
09 октября в 21:04
Думаю некоторые не согласятся, но он однозначно самый лучший футболист мира. У него есть все: изящный дриблинг, ловкость, высокая скорость, крутая физика, удары полного комплекта(+ точное исполнение стандартных), видение поля и окружающих, пасы а-ля Пирло, а самое главное скромность, целеустремленность и доброта (не видел хмурого кислого или симулирующего Роналдо, после многочисленных нарушений соперника против него, Роналдо даже не унывал, не жаловался арбитрам, проста поднялся и продолжил играть (Когдато сам Пьер Луиджи Коллина выделил его среди футболистов игры которых судил)). В 20 лет никто не взял ЗМ. Но даже тысячи ЗМ меркнут перед величием Феномена!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил Ruslik1982
   749 / 797
09 октября в 20:59
хитрый, подстелил соломку если вдруг доведется тренировать клуб где играет Роналду или Месси )
барсу или юве точно не возглавит, глупости. даже через время так же не возглавит барсу с Месси и какой нибудь аль-хуяд с Роналду
Байкал-38
Байкал-38 ответил Стеллс
   114 / 797
09 октября в 20:56
Лично для меня лучший,из кого я видел, это Роналдиньо на пике формы.Он брал ногой мяч и закидывал его в девятку,в куче соперников жонглировал мячом и убегал с ним.Роналдо больше чистый нападающий,был впереди,но если мяч оказывался у него он проходил всех и забивал.
Роналдиньо это за гранью понимания, просто космос!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Стеллс
   114 / 797
09 октября в 20:39
Лично для меня лучший,из кого я видел, это Роналдиньо на пике формы.Он брал ногой мяч и закидывал его в девятку,в куче соперников жонглировал мячом и убегал с ним.Роналдо больше чистый нападающий,был впереди,но если мяч оказывался у него он проходил всех и забивал.
То что вытворял Рональдиньо вообще уму не постижимо!!! Такой техникой владения мяча владел только он, рядом никто не стоял и скорее всего не скоро увидим.
Van Vanovich
Van Vanovich
   284 / 797
09 октября в 20:37
по мне так Роналдиньо круче Роналдо!
Байкал-38.
Байкал-38.
   180 / 797
09 октября в 20:30
Роналдо для меня был противоречивым игроком, мог с самого начала всех сметать, а мог быть бесполезным и даже мешающим игроком для своих, но потом за короткий отрезок времени сделать дубль и стать звездой матча. Наверное за это и получил прозвище "Феномен".
Не буду сейчас спорить кто круче, но ни Роналду, ни Месси никогда не выиграю, то чего выиграл "Зубастик".
Брулин
Брулин
   62 / 797
09 октября в 20:28
Daily Mail: Моуринью готов возглавить «Тоттенхэм»
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил _Inquisitor_
   428 / 797
09 октября в 20:17
Сезон в Барселоне был действительно сильным, но в ответственных играх зубастый облажался и не привёл Барсу к золоту. Затем продажная толстушка пошла по рукам и карьера покатилась под откос. Сезон в Интере тоже был неплох, но опять без скудетто, а дальше и вспомнить нечего кроме ЧМ-2002, где всю работу сделали Ривалдо и Рональдиньо, а этот только ножку подставлял. Конечно по технике зубастый наголову сильнее португальской плаксы, но до Рональдиньо и Месси ему как до луны...
Это или толстый троллинг или взгляд полного дилетанта
Стеллс
Стеллс
   208 / 797
09 октября в 20:12
Лично для меня лучший,из кого я видел, это Роналдиньо на пике формы.Он брал ногой мяч и закидывал его в девятку,в куче соперников жонглировал мячом и убегал с ним.Роналдо больше чистый нападающий,был впереди,но если мяч оказывался у него он проходил всех и забивал.
Заратустра
Заратустра
   29 / 797
09 октября в 19:57
Жозе прав. Но малолеткам этого не объяснишь. Они на мессираналде зациклились и поют им хвалебные оды с утра до ночи.
VIPded
VIPded
   34 / 797
09 октября в 19:46
Пожалуй, соглашусь. Хоть и с Асабливым...)))
Hamman
Hamman
   328 / 797
09 октября в 19:42
Верно глаголит Моуриньо!
Зубастик лучший из лучших!!!
DGIIIIN
DGIIIIN ответил ALBA BARCELONA 21
   668 / 797
09 октября в 19:38
Главные феномены Месси и Дзюба
Да насщет Дзюбы ты прав..Люди смеялись над ним, но станут в итоге глупцами..
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил _Inquisitor_
   30 / 797
09 октября в 19:38
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       30 / 797
    09 октября в 19:32
    Так и думал, что про него скажет. Согласен, феномен лучший.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       186 / 797
    09 октября в 19:30
    Главные феномены Месси и Дзюба
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
       250 / 797
    09 октября в 19:16
    Сезон в Барселоне был действительно сильным, но в ответственных играх зубастый облажался и не привёл Барсу к золоту. Затем продажная толстушка пошла по рукам и карьера покатилась под откос. Сезон в Интере тоже был неплох, но опять без скудетто, а дальше и вспомнить нечего кроме ЧМ-2002, где всю работу сделали Ривалдо и Рональдиньо, а этот только ножку подставлял. Конечно по технике зубастый наголову сильнее португальской плаксы, но до Рональдиньо и Месси ему как до луны...
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