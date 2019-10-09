Моуриньо назвал самого феноменального футболиста в истории

Португальский специалист Жозе Моуриньо, наиболее известный по работе в «Интере» и «Челси», считает Роналдо главным феноменом в истории футбола:
Роналдо - феномен. Криштиану Роналду и Лионель Месси остаются на вершине мирового футбола уже много лет, но если говорить прямо о таланте и футбольных навыках, они уступают бразильцу.
Когда я был в «Барселоне» и работал помощником Роберта Робсона, то понял, что Роналдо - сильнейший футболист, которого я когда-либо видел. Травмы сгубили его карьеру, она могла быть более успешной. Тот 19-летний юнец, которого я видел в «Барселоне», был чем-то особенным.
Ранее сообщалось, что Моуриньо отказался возглавить «Милан».
в плане техники феномен, уровень месси или ниже
по физике далеко до Роналду
в целом и месси и роналду как футболисты лучше зубастика, так как держат свою марку и уровень много лет
в плане техники феномен, уровень месси или ниже
по физике далеко до Роналду
в целом и месси и роналду как футболисты лучше зубастика, так как держат свою марку и уровень много лет
И Роналду, и Месси далеко до Роналдо!!!
И Роналду, и Месси далеко до Роналдо!!!
https://m.youtube.com/watch?v=X6j5F0gYRQ4
https://youtu.be/7-6AI6fbPow
Не буду сейчас спорить кто круче, но ни Роналду, ни Месси никогда не выиграю, то чего выиграл "Зубастик".
Не буду сейчас спорить кто круче, но ни Роналду, ни Месси никогда не выиграю, то чего выиграл "Зубастик".
Зубастик лучший из лучших!!!
Зубастик лучший из лучших!!!