Моуриньо назвал самого феноменального футболиста в истории

Португальский специалист , наиболее известный по работе в «Интере» и «Челси», считает Роналдо главным феноменом в истории футбола:

Роналдо - феномен. и остаются на вершине мирового футбола уже много лет, но если говорить прямо о таланте и футбольных навыках, они уступают бразильцу.

Когда я был в «Барселоне» и работал помощником , то понял, что Роналдо - сильнейший футболист, которого я когда-либо видел. Травмы сгубили его карьеру, она могла быть более успешной. Тот 19-летний юнец, которого я видел в «Барселоне», был чем-то особенным.