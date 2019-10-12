Бобан: «Пиоли был лучшим вариантом на рынке»

Директор «Милана» Звонимир Бобан прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Стефано Пиоли.
Пиоли был лучшим вариантом на рынке. Мы рассматривали двух кандидатов. Это правда, что Спаллетти отличный тренер, но это не значит, что Пиоли уступает ему.
Пиоли - сильная личность, он имеет хорошие футбольные идеи. Он прагматичен, поэтому может взять на себя команду во время кампании и добиться хороших результатов. Сейчас он изучает игроков. Мы вернемся в сезон с опытным тренером, который в ближайшее время оценит всю ситуацию.
А Тодеско то они и не заметили.....слепцы....))
А Тодеско то они и не заметили.....слепцы....))