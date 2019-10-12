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Бобан: «Пиоли был лучшим вариантом на рынке»

сегодня, 12:10

Директор «Милана» Звонимир Бобан прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Стефано Пиоли

Пиоли был лучшим вариантом на рынке. Мы рассматривали двух кандидатов. Это правда, что Спаллетти отличный тренер, но это не значит, что Пиоли уступает ему. 

Пиоли - сильная личность, он имеет хорошие футбольные идеи. Он прагматичен, поэтому может взять на себя команду во время кампании и добиться хороших результатов. Сейчас он изучает игроков. Мы вернемся в сезон с опытным тренером, который в ближайшее время оценит всю ситуацию. 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 17:19
Ха-ха....
А Тодеско то они и не заметили.....слепцы....))
ДСА
ДСА
   199 / 873
сегодня в 13:24
На долго ли его хватит.
Lazurny
Lazurny
   161 / 873
сегодня в 13:18
Время и покажет.
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