Бобан: «Пиоли был лучшим вариантом на рынке»

Директор «Милана» прокомментировал назначение на пост главного тренера команды .

Пиоли был лучшим вариантом на рынке. Мы рассматривали двух кандидатов. Это правда, что Спаллетти отличный тренер, но это не значит, что Пиоли уступает ему.

Пиоли - сильная личность, он имеет хорошие футбольные идеи. Он прагматичен, поэтому может взять на себя команду во время кампании и добиться хороших результатов. Сейчас он изучает игроков. Мы вернемся в сезон с опытным тренером, который в ближайшее время оценит всю ситуацию.