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Инсинье рассказал о конфликтах с Анчелотти

сегодня, 11:01

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о конфликтах с главным тренером команды Карло Анчелотти

Мои отношения с Анчелотти немного странные, у нас иногда бывают небольшие конфликты, но это все из-за наших характеров. 

Карло - выдающийся тренер, и я действительно надеюсь выиграть что-нибудь под его руководством. За два года тренировок, когда я опаздывал или психовал, иногда я отвечал грубо на его замечания, но это инциденты, которые заканчивались на месте. 

Очевидно, что я могу и пошутить с ним. Он никогда не заставлял играть меня на позиции, которая бы меня не устраивала. 

Ранее сообщалось, что Инсинье готов продлить контракт с «Наполи».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   118 / 873
сегодня в 16:34
По ходу Лоренцо основательно разозлил Папу Карло, а теперь делает вид что все норм.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 11:10
Мечта несбываемая.
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