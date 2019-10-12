Инсинье рассказал о конфликтах с Анчелотти

Нападающий «Наполи» рассказал о конфликтах с главным тренером команды .

Мои отношения с Анчелотти немного странные, у нас иногда бывают небольшие конфликты, но это все из-за наших характеров.

Карло - выдающийся тренер, и я действительно надеюсь выиграть что-нибудь под его руководством. За два года тренировок, когда я опаздывал или психовал, иногда я отвечал грубо на его замечания, но это инциденты, которые заканчивались на месте.

Очевидно, что я могу и пошутить с ним. Он никогда не заставлял играть меня на позиции, которая бы меня не устраивала.