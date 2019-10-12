Инсинье рассказал о конфликтах с Анчелотти

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о конфликтах с главным тренером команды Карло Анчелотти.
Мои отношения с Анчелотти немного странные, у нас иногда бывают небольшие конфликты, но это все из-за наших характеров.
Карло - выдающийся тренер, и я действительно надеюсь выиграть что-нибудь под его руководством. За два года тренировок, когда я опаздывал или психовал, иногда я отвечал грубо на его замечания, но это инциденты, которые заканчивались на месте.
Очевидно, что я могу и пошутить с ним. Он никогда не заставлял играть меня на позиции, которая бы меня не устраивала.
Ранее сообщалось, что Инсинье готов продлить контракт с «Наполи».