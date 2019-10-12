Бобан: «Нам нужно работать вместе, у нас нет волшебной палочки»

Директор «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о критике в адрес руководства клуба из-за неудачного старта сезона.

Я работаю над тем, чтобы снова сделать «Милан» великим. Но я недолго здесь, в каждой области предстоит проделать большую работу.

Нам нужно работать вместе, у нас нет волшебной палочки. Мальдини и я пытаемся помочь клубу подняться на вершину. Пока что дела идут не так, как хотелось бы, но мы только начали и у нас еще есть время, чтобы наверстать упущенное.