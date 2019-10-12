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Бобан: «Нам нужно работать вместе, у нас нет волшебной палочки»

сегодня, 12:05

Директор «Милана» Звонимир Бобан в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о критике в адрес руководства клуба из-за неудачного старта сезона. 

Я работаю над тем, чтобы снова сделать «Милан» великим. Но я недолго здесь, в каждой области предстоит проделать большую работу.

Нам нужно работать вместе, у нас нет волшебной палочки. Мальдини и я пытаемся помочь клубу подняться на вершину. Пока что дела идут не так, как хотелось бы, но мы только начали и у нас еще есть время, чтобы наверстать упущенное. 

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Все комментарии
vadexus
vadexus
   232 / 873
сегодня в 14:33
Вряд ли вы и с палочкой уже заблещете.
galem72
galem72
   93 / 873
сегодня в 13:27
Что-то Звоня с Павликом не туда ведут Милан.
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