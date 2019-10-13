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Кьеза избежал серьезной травмы

сегодня, 15:30

Форвард «Фиорентины» и сборной Италии Федерико Кьеза избежал серьезной травмы. Недавно нападающий покинул расположение национальной команды из-за мышечного повреждения. В его клубе сообщили, что травма не представляет большой угрозы.

Накануне Кьеза покинул поле в первом тайме матча Италия – Греция (2:0). Затем нападающий прошел тесты, которые показали, что повреждение оказалось несущественным. Ожидается, что Кьеза будет участвовать в ближайших играх «Фиорентины» в Серии А.

Отметим, что ранее медики обнародовали новые данные о серьезной травме форварда «Ромы» Эдина Джеко.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 15:34
Хорошо хоть обошлось, здоровья Кьезе.
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