Кьеза избежал серьезной травмы

сегодня, 15:30

Форвард «Фиорентины» и сборной Италии избежал серьезной травмы. Недавно нападающий покинул расположение национальной команды из-за мышечного повреждения. В его клубе сообщили, что травма не представляет большой угрозы.

Накануне Кьеза покинул поле в первом тайме матча Италия – Греция (2:0). Затем нападающий прошел тесты, которые показали, что повреждение оказалось несущественным. Ожидается, что Кьеза будет участвовать в ближайших играх «Фиорентины» в Серии А.

Отметим, что ранее медики обнародовали новые данные о серьезной травме форварда «Ромы» Эдина Джеко.