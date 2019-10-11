Участие Погба в матче с «Ливерпулем» остается под вопросом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба практически восстановился после травмы лодыжки, однако его участие в матче с «Ливерпулем» в АПЛ пока что находится под вопросом. Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер не собирается рисковать здоровьем Погба, если тот не будет готов на сто процентов.
отсидится на трибунах, полюбому.
отсидится на трибунах, полюбому.
МЮ , как это ни печально, превратился в заурядного середняка.
МЮ , как это ни печально, превратился в заурядного середняка.
Желаю ливерке жиденько обделаться. Аха-ха)
Желаю ливерке жиденько обделаться. Аха-ха)
Так Арсенал Тула родней лондонского .
🤩😍😋
Так Арсенал Тула родней лондонского .
🤩😍😋