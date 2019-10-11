ГлавнаяНовости

Участие Погба в матче с «Ливерпулем» остается под вопросом

11 октября 2019, 18:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20.10.2019 в 18:30 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба практически восстановился после травмы лодыжки, однако его участие в матче с «Ливерпулем» в АПЛ пока что находится под вопросом. Наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер не собирается рисковать здоровьем Погба, если тот не будет готов на сто процентов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рэмзи не сыграет с хорватами
Вчера, 18:40 Комментарии1
Голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму в матче с Бразилией
Вчера, 18:28 ВидеоКомментарии2
Санчесу может потребоваться операция
Вчера, 16:21 Комментарии4
Неймар травмировался в товарищеском матче с Нигерией
Вчера, 16:04 Комментарии11
Кьеза избежал серьезной травмы
Вчера, 15:30 Комментарии1
Д’Амброзио: «Кажется, я сломал палец на ноге»
Вчера, 11:44 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Клинический психолог
   64 / 797
12 октября в 19:55
А вот с тобой не все ясно.
Ну ты же психолог, разберёшься)
Клинический психолог
Клинический психолог ответил Карабахский Дрон
   243 / 797
12 октября в 19:53
А вот с тобой не все ясно.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Клинический психолог
   64 / 797
12 октября в 19:51
Уличные птички пролетят мимо тебя.
С тобой всё ясно
Клинический психолог
Клинический психолог ответил Карабахский Дрон
   243 / 797
12 октября в 19:49
Уличные птички пролетят мимо тебя.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Клинический психолог
   64 / 797
12 октября в 19:42
Ты будешь скам поддерживать, а на таких теперь птички гадят)
Какие птички? С твоего аватара?
Клинический психолог
Клинический психолог ответил Карабахский Дрон
   243 / 797
12 октября в 19:40
Ты будешь скам поддерживать, а на таких теперь птички гадят)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Клинический психолог
   64 / 797
12 октября в 19:38
Птички стали гадить на скам, смотри, а то на тебя попадет.
К чему ты это сказал?
Клинический психолог
Клинический психолог ответил Карабахский Дрон
   243 / 797
12 октября в 18:58
Птички стали гадить на скам, смотри, а то на тебя попадет.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   64 / 797
12 октября в 18:32
Поддержим МанЮнайтед, всё таки клуб с богатой историей.
Клинический психолог
Клинический психолог
   243 / 797
12 октября в 17:38
    dzvinka
    dzvinka
       110 / 797
    12 октября в 14:11
    ссытся понбунша)) не для того прическу 3 часа делали, чтобы его по газону лицом возили на родном поле.
    отсидится на трибунах, полюбому.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Курбaн Бердыев
       67 / 797
    12 октября в 08:23
    Вспомнил, в Ман Сити же Гвардиола тренер. Вот Бердыев с Гвардиолой будут выяснять, кто из них лучше. Пока что между ними равенство: победа Бердыева, победа Гвардиолы и 2 ничьи
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 797
    12 октября в 07:28
    Думаю , Ливерпулю пофиг, кто у МЮ выйдет на поле , они на данный момент сильнее !!!
    МЮ , как это ни печально, превратился в заурядного середняка.
    drug01
    drug01
       46 / 797
    11 октября в 22:38
    Спешить не надо! Надо полностью войти в форму!
    Zenit_84
    Zenit_84
       124 / 797
    11 октября в 22:02
    Будет не хватать
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Курбaн Бердыев
       67 / 797
    11 октября в 21:29
    Ну будем ждать положительного результата. Не только Слуцкому ведь покорять Европу
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       79 / 797
    11 октября в 21:09
      Курбaн Бердыев
      Курбaн Бердыев ответил Конунг Рагнар
         51 / 797
      11 октября в 21:08
      При Мауре уже был опыт автобуса, так что Курбан подойдет им. И тогда МЮ будет феерить в Лиге Европы) осталось только Курбану отправить резюме на их эл. почту
      Резюме отправил на туркменском. Ищут переводчика.
      lobsterdam
      lobsterdam
         301 / 797
      11 октября в 20:45
      клоп заказал такси в аэропорт после матча, чтобы улететь в Европу...
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответил sihafazatron
         67 / 797
      11 октября в 20:34
      Никак, мю не должен автобусничать)
      При Мауре уже был опыт автобуса, так что Курбан подойдет им. И тогда МЮ будет феерить в Лиге Европы) осталось только Курбану отправить резюме на их эл. почту
      sihafazatron
      sihafazatron ответил Конунг Рагнар
         24 / 797
      11 октября в 20:31
      Привет, ты как думаешь, Бердыев подойдет МЮ?
      Никак, мю не должен автобусничать)
      Шуnя771
      Шуnя771 ответил EAGinLE
         38 / 797
      11 октября в 20:03
      А как по мне ..... Так Арсенал Тула родней лондонского . 🤩😍😋
      Естественно)
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответил sihafazatron
         67 / 797
      11 октября в 20:02
      Привет, ты как думаешь, Бердыев подойдет МЮ?
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
         564 / 797
      11 октября в 20:00
      МЮ проиграет.
      sihafazatron
      sihafazatron
         24 / 797
      11 октября в 19:44
      Правильно не стоит рисковать, матч с норвичем важнее сейчас)
      EAGinLE
      EAGinLE ответил Шуnя771
         25 / 797
      11 октября в 19:30
      А как по мне .....
      Так Арсенал Тула родней лондонского .
      🤩😍😋
      Шуnя771
      Шуnя771 ответил EAGinLE
         38 / 797
      11 октября в 19:29
      Удачи Ливерпулю .
      Мну ни за тех ни за этих)))
      EAGinLE
      EAGinLE ответил Шуnя771
         25 / 797
      11 октября в 19:20
      Удачи Ливерпулю .
      Шуnя771
      Шуnя771
         38 / 797
      11 октября в 19:15
      ЛИверпуль по любому надерет уши!
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
         70 / 797
      11 октября в 19:15
      Погба,как экс-игрок Юве,не должен принимать участие в избиении младенцев и публичной порке. Можно попросить барбериста,что бы порезал щеку,перед самим матчем.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100