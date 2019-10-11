Участие Погба в матче с «Ливерпулем» остается под вопросом

11 октября 2019, 18:50

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» практически восстановился после травмы лодыжки, однако его участие в матче с «Ливерпулем» в АПЛ пока что находится под вопросом. Наставник манкунианцев не собирается рисковать здоровьем Погба, если тот не будет готов на сто процентов.