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Врач сделал неутешительные прогнозы по травме Джеко

сегодня, 12:00

Профессор клиники Бруно Песуччи в интервью Corriere dello Sport рассказал о травме нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Напомним, что недавно форвард получил перелом скулы

Ситуация хуже, чем мы предполагали ранее. Сперва мы думали, что перелом только скулы, однако потом обнаружили еще один перелом - нижней орбитальной кости, что под правым глазом. 

Необходимо провести некоторые процедуры и операции. Нужно использовать винты, чтобы сдержать последствия перелома. Ему понадобится больше времени на восстановление, так как это двойной перелом. Чтобы закрепить кости, нам нужно будет три или четыре недели. 

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Все комментарии
Romkurch
Romkurch
   68 / 873
сегодня в 17:21
Здоровья!
galem72
galem72 ответил КЭТиК
   93 / 873
сегодня в 13:25
Ноги целы - играть можно.
С удовольствием посмотрел, как бы ты носилась и падала с переломом скулы и орбиталки.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   185 / 873
сегодня в 12:19
Здоровья Джеко!
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 873
сегодня в 12:19
Ноги целы - играть можно.
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