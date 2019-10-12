Врач сделал неутешительные прогнозы по травме Джеко

Профессор клиники Бруно Песуччи в интервью Corriere dello Sport рассказал о травме нападающего «Ромы» . Напомним, что недавно форвард получил перелом скулы.

Ситуация хуже, чем мы предполагали ранее. Сперва мы думали, что перелом только скулы, однако потом обнаружили еще один перелом - нижней орбитальной кости, что под правым глазом.

Необходимо провести некоторые процедуры и операции. Нужно использовать винты, чтобы сдержать последствия перелома. Ему понадобится больше времени на восстановление, так как это двойной перелом. Чтобы закрепить кости, нам нужно будет три или четыре недели.