Канте пропускает матч с Исландией из-за травмы, полученной на разминке

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте пропускает матч отборочного турнира Евро-2020 против Исландии из-за травмы. Футболист получил мышечное повреждение на предматчевой разминке. Вместо Канте в стартовом составе французской сборной вышел Мусса Сиссоко.
- Лэмпард позвонил мне и попросил не вызывать Канте. Он сказал мне, что так будет лучше для игрока и клуба. Наверное, я позвоню ему позже и скажу: «Было бы неплохо, если вы начнете выпускать на поле Оливье Жиру (смеется).
Умных людей не послушал Дешам. Смейся дальше...
- Лэмпард позвонил мне и попросил не вызывать Канте. Он сказал мне, что так будет лучше для игрока и клуба. Наверное, я позвоню ему позже и скажу: «Было бы неплохо, если вы начнете выпускать на поле Оливье Жиру (смеется).
Умных людей не послушал Дешам. Смейся дальше...