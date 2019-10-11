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Канте пропускает матч с Исландией из-за травмы, полученной на разминке

11 октября 2019, 23:18
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте пропускает матч отборочного турнира Евро-2020 против Исландии из-за травмы. Футболист получил мышечное повреждение на предматчевой разминке. Вместо Канте в стартовом составе французской сборной вышел Мусса Сиссоко.

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12 октября в 02:41
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард попросил не вызывать Н'Голо Канте в команду.

- Лэмпард позвонил мне и попросил не вызывать Канте. Он сказал мне, что так будет лучше для игрока и клуба. Наверное, я позвоню ему позже и скажу: «Было бы неплохо, если вы начнете выпускать на поле Оливье Жиру (смеется).

Умных людей не послушал Дешам. Смейся дальше...
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