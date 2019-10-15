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МакТоминэй: «Моуриньо — особенный тренер»

сегодня, 13:22

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй рассказал про свой опыт работы с португальским специалистом Жозе Моуриньо.

Моуриньо — особенный тренер. Я вообще не люблю говорить о бывших тренерах, но он — особенный для меня. Мы по-прежнему контактируем с ним, общаемся после некоторых игр. Он поверил в меня, начал привлекать к матчам, если бы не он, то я бы вряд ли играл за «Манчестер Юнайтед».

Ранее мы сообщали, что Скотт МакТоминэй был признан лучшим футболистом команды в сентябре по версии болельщиков.

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