МакТоминэй: «Моуриньо — особенный тренер»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал про свой опыт работы с португальским специалистом .

Моуриньо — особенный тренер. Я вообще не люблю говорить о бывших тренерах, но он — особенный для меня. Мы по-прежнему контактируем с ним, общаемся после некоторых игр. Он поверил в меня, начал привлекать к матчам, если бы не он, то я бы вряд ли играл за «Манчестер Юнайтед».