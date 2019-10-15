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Кейн рассказал, что Англия могла отказаться от продолжения игры с Болгарией

сегодня, 10:57
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Форвард и капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал скандал, связанный с очередным проявлением расизма на стадионе во время матча отборочного этапа Евро-2020 со сборной Болгарии.

Я не уверен, что правила УЕФА достаточно строги. Считаю, что проявления расизма недопустимы. Правила УЕФА обязывают дикторов предупреждать болельщиков, а перед тем, как команды покинут поле, необходимо пройти ещё несколько процедур.

Наказание должно быть более строгим. Но мы, как команда, держимся вместе и показываем единство.

В перерыве мы обсуждали ситуацию. Коллективно решили, что продолжим игру. Если бы кто-то из нас не захотел выходить на поле, мы бы не стали продолжать.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 811
сегодня в 12:14
    Судья Дрэд
    Судья Дрэд
       97 / 811
    сегодня в 11:22
    Малодушная нация, испугались технаря. Раз вышли, то и молчали бы про раздевалку. А дело тут не в расизме, а в футбольных болельщиках, они мыслят просто -кто не с нами, тот против нас. Своим же неграм они бананы не бросают, значит и другие пусть не обижаются.
    yuta_84
    yuta_84
       506 / 811
    сегодня в 11:02
    Был в наглосаксонии пару раз,у самих расизм похлеще чем где-либо в Европе
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