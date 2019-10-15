Кейн рассказал, что Англия могла отказаться от продолжения игры с Болгарией

Форвард и капитан сборной Англии прокомментировал скандал, связанный с очередным проявлением расизма на стадионе во время матча отборочного этапа Евро-2020 со сборной Болгарии.

Я не уверен, что правила УЕФА достаточно строги. Считаю, что проявления расизма недопустимы. Правила УЕФА обязывают дикторов предупреждать болельщиков, а перед тем, как команды покинут поле, необходимо пройти ещё несколько процедур.

Наказание должно быть более строгим. Но мы, как команда, держимся вместе и показываем единство.

В перерыве мы обсуждали ситуацию. Коллективно решили, что продолжим игру. Если бы кто-то из нас не захотел выходить на поле, мы бы не стали продолжать.