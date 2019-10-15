Министр спорта Франции потребовала наказать сборную Турции

Министр Франции по делам молодёжи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции за воинское приветствие, которое продемонстрировали турецкие футболисты во время матча между сборными (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча.
Турецкие футболисты испортили эти усилия, показав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.
Ранее сообщалось, что Турция уже не первый раз демонстрирует провокационный жест при праздновании забитого мяча, а именно воинское приветствие.