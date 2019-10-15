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Министр спорта Франции потребовала наказать сборную Турции

сегодня, 11:46
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Министр Франции по делам молодёжи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции за воинское приветствие, которое продемонстрировали турецкие футболисты во время матча между сборными (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча.

Турецкие футболисты испортили эти усилия, показав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.

 

 

Ранее сообщалось, что Турция уже не первый раз демонстрирует провокационный жест при праздновании забитого мяча, а именно воинское приветствие. 

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   48 / 811
сегодня в 12:01
Чью няню она "марасит "? Как ? Чем? За что ? И вообще, что это за глагол такой- " марасить" ? Думал, что неплохо знаю французский, ан *** !
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 811
сегодня в 11:57
Зато в ничью сыграли.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   363 / 811
сегодня в 11:51
В европейском стиле) Если что-то не по их, то наказать, засудить, наложить санкции.
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