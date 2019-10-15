Министр спорта Франции потребовала наказать сборную Турции

сегодня, 11:46

Министр Франции по делам молодёжи и спорта Роксана Марасиняню потребовала от УЕФА наказать сборную Турции за воинское приветствие, которое продемонстрировали турецкие футболисты во время матча между сборными (1:1) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Благодарю Федерацию футбола Франции и полицию за их работу по обеспечению безопасности во время матча. Турецкие футболисты испортили эти усилия, показав воинское приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции.

Merci à la @FFF et aux forces de l’ordre pour leur travail afin d’assurer le bon déroulement du match. Les joueurs turcs ont gâché ces efforts en réalisant un salut militaire, contraire à l’esprit sportif. Je demande à @UEFAcom_fr une sanction exemplaire. — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 14 октября 2019 г.

Ранее сообщалось, что Турция уже не первый раз демонстрирует провокационный жест при праздновании забитого мяча, а именно воинское приветствие.