Матч между сборными КНДР и Южной Кореи начался при пустых трибунах

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне проходит при отсутствии зрителей на стадионе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую футбольную ассоциацию.
За полчаса до начала матча на стадионе отсутствовали болельщики и журналисты, в последующие 15 минут после начала игры трибуны по-прежнему оставались пустыми.
Ранее мы сообщали, что президент ФИФА Джанни Инфантино будет присутствовать на отборочном матче ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи.