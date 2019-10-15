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Матч между сборными КНДР и Южной Кореи начался при пустых трибунах

сегодня, 13:52
КНДРЛоготип футбольный клуб КНДР0 : 0Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне проходит при отсутствии зрителей на стадионе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую футбольную ассоциацию.

За полчаса до начала матча на стадионе отсутствовали болельщики и журналисты, в последующие 15 минут после начала игры трибуны по-прежнему оставались пустыми.

Ранее мы сообщали, что президент ФИФА Джанни Инфантино будет присутствовать на отборочном матче ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи.

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Все комментарии
Strikers188
Strikers188
   558 / 815
сегодня в 14:07
А что если в Северной Корее рай на земле, но все СМИ мира врут??
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   386 / 815
сегодня в 14:02
Все счет уже наверно заранее знали)))
ДАША Д
ДАША Д
   246 / 815
сегодня в 14:00
Футбол для политиков, а не для болельщиков.
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