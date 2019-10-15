Матч между сборными КНДР и Южной Кореи начался при пустых трибунах

сегодня, 13:52

Матч отборочного турнира ЧМ -2022 между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне проходит при отсутствии зрителей на стадионе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую футбольную ассоциацию.

За полчаса до начала матча на стадионе отсутствовали болельщики и журналисты, в последующие 15 минут после начала игры трибуны по-прежнему оставались пустыми.