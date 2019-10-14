Саутгейт недоволен Мэддисоном, который был замечен в казино

Полузащитник «Лестера» и сборной Англии Джеймс Мэддисон недавно был замечен в казино.
Данный поступок не остался незамеченным со стороны главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта:
Уверен, Мэддисон извлечет урок. Теперь он понимает, что когда ты находишься в Англии, твой образ жизни привлекает много внимания. Молодые игроки, вероятно, не осведомлены об этом. Я не люблю терять деньги, поэтому казино не место для меня.
Ранее сообщалось, что Мэддисон, покинувший расположение сборной из-за болезни, находился в казино во время матча Чехия - Англия.
А может пронюхал, что Мэдисон на Чехов поставил?
А может пронюхал, что Мэдисон на Чехов поставил?