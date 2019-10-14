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Саутгейт недоволен Мэддисоном, который был замечен в казино

сегодня, 09:38

Полузащитник «Лестера» и сборной Англии Джеймс Мэддисон недавно был замечен в казино.

Данный поступок не остался незамеченным со стороны главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта:

Уверен, Мэддисон извлечет урок. Теперь он понимает, что когда ты находишься в Англии, твой образ жизни привлекает много внимания. Молодые игроки, вероятно, не осведомлены об этом. Я не люблю терять деньги, поэтому казино не место для меня.

Ранее сообщалось, что Мэддисон, покинувший расположение сборной из-за болезни, находился в казино во время матча Чехия - Англия

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 794
сегодня в 14:38
Блин никакой личной жизни.
Мастер камуфляжа
Мастер камуфляжа
   300 / 794
сегодня в 10:48
Душит его жаба, что тот выиграл, а англия продула.
А может пронюхал, что Мэдисон на Чехов поставил?
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 794
сегодня в 10:32
На свое играет, имеет право.
STVA 1
STVA 1
   93 / 794
сегодня в 09:43
Может он в казино матч смотрел)))
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