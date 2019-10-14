Саутгейт недоволен Мэддисоном, который был замечен в казино

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Полузащитник «Лестера» и сборной Англии недавно был замечен в казино.

Данный поступок не остался незамеченным со стороны главного тренера «трёх львов» :

Уверен, Мэддисон извлечет урок. Теперь он понимает, что когда ты находишься в Англии, твой образ жизни привлекает много внимания. Молодые игроки, вероятно, не осведомлены об этом. Я не люблю терять деньги, поэтому казино не место для меня.

Ранее сообщалось, что Мэддисон, покинувший расположение сборной из-за болезни, находился в казино во время матча Чехия - Англия.