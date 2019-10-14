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«Барселона» выступила в защиту заключённых лидеров Каталонии

сегодня, 13:25

Футбольный клуб «Барселона» выступил с заявлением в поддержку заключённых под стражу активистов Каталонии, выступавших за независимость автономии:

«Барселона» как одна из ведущих организаций Каталонии в связи со своей историей выступает со следующим заявлением в защиту свободы самовыражения и права выбора. Профилактические заключения в тюрьму не разрешили конфликт, и точно так же не помогут и сегодняшние решения суда, потому что тюрьма – не решение. Разрешение конфликта в Каталонии должно произойти исключительно в результате политического диалога.

В связи с последними событиями клуб как никогда ранее просит всех политических лидеров запустить процесс диалога и переговоров для разрешения конфликта и освобождения заключённых гражданских и политических лидеров. Мы также выражаем поддержку и солидарность семьям тех, кого лишили свободы

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Жерар Пике завершил карьеру в национальной сборной Испании и намерен выступать за сборную Каталонии

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Брулин
   25 / 794
сегодня в 14:50
Молодцы испанцы. В зародыше давить сепараторов надо. А Петя сопли жевал.
Это почему мы сепаратисты? Когда майданутые скакали, совершая госпереворот и разваливая страну, я спокойно работал. Надеялся, что очередной стадный майдан, финансируемый из вне, рассосётся. Но не рассосался, как следствие Крым и Донбасс отошли.
Поэтому я не сепаратист, а воссоединитель. Я за единство русских людей на русской земле. А сеператисты это те кто госпереворот устроили.
Так то.
Знатог
Знатог
   106 / 794
сегодня в 14:09
Надо ополченцев собирать.
dimagas1
dimagas1 ответил Брулин
   84 / 794
сегодня в 14:01
Молодцы испанцы. В зародыше давить сепараторов надо. А Петя сопли жевал.
Не путай,каталонским никто не помогает внешне.....ну и инфо-преступлений там явно не было как от Кисселя и ко.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 794
сегодня в 13:53
Миллионерам простых людей не понять.
Брулин
Брулин
   69 / 794
сегодня в 13:52
Молодцы испанцы. В зародыше давить сепараторов надо. А Петя сопли жевал.
cska plus
cska plus
   2 / 794
сегодня в 13:44
Ерундой занимаются, вам надо мячик гонять а не политлозунги выдвигать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   543 / 794
сегодня в 13:38
Тяжелая тема.
VIPded
VIPded
   38 / 794
сегодня в 13:31
Футбол вне политики!!!
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