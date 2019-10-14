«Барселона» выступила в защиту заключённых лидеров Каталонии

Футбольный клуб «Барселона» выступил с заявлением в поддержку заключённых под стражу активистов Каталонии, выступавших за независимость автономии:

«Барселона» как одна из ведущих организаций Каталонии в связи со своей историей выступает со следующим заявлением в защиту свободы самовыражения и права выбора. Профилактические заключения в тюрьму не разрешили конфликт, и точно так же не помогут и сегодняшние решения суда, потому что тюрьма – не решение. Разрешение конфликта в Каталонии должно произойти исключительно в результате политического диалога.

В связи с последними событиями клуб как никогда ранее просит всех политических лидеров запустить процесс диалога и переговоров для разрешения конфликта и освобождения заключённых гражданских и политических лидеров. Мы также выражаем поддержку и солидарность семьям тех, кого лишили свободы