Украина остановила Роналду и вышла на Евро

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Еще одной командой, которая обеспечила себе путевку на Евро-2020, стала Украина. «Соккер.ру» - о выходе украинцев на турнир, причем с первого места.

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко успела и преобразиться, и омолодиться, и выйти на чемпионат Европы с первого места в группе, где обитает действующий чемпион Европы и победитель Лиги Наций. Предпосылки того, что украинцы могут попортить кровь португальцам, появились еще в первом матче между этими командами. Встреча, в которой прогнозировали довольно уверенную победу Португалии, завершилась нулевой ничьей.

Украина показала способность противостоять атакам мощного грозного соперника, в составе которого, между прочим, Криштиану Роналду в том матче провел все 90 минут. Андрей Пятов и компания не позволили ему отличиться. И Украина получила виртуальное превосходство. Но чтобы оно стало реальным, необходимо было идеально пройти остальной отрезок и подтвердить свои способности в домашнем матче с Португалией.

Примерно то же самое, кстати, происходит со сборной России. Да, россияне проиграли Бельгии в гостях в первом матче, но потом безукоризненно прошли остальные встречи и теперь имеют шанс на первое место в группе в случае более убедительного реванша над боссом. А Украина своего «босса» уже вот победила. Причем у Португалии-то была и другая осечка – ничья с Сербией. Тогда как украинцы помимо той ничьей в Португалии выиграли все остальные матчи.

Хотя у них еще остается встреча с сербами на выезде. Это теперь уже формальность, которая не повлияет на расклады. У Украины сейчас 19 очков после семи матчей, а у Португалии всего 11, но после шести. Тут уже Сербия подкралась незаметно с ее 10 очками. Правда, даже в случае проигрыша второй позиции сербам португальцы могут сыграть на Евро-2020, они ведь шикарно прошли Лигу наций, которая несколько спутала схему отбора на чемпионат Европы. Снова возвращаемся к параллелям с Бельгией и Россией.

Как те показали в целом очень надежную игру в обороне на протяжении отборочного цикла, так и Украина брала свое именно за счет грамотной организации игры. Украинцы пропустили в отборочном цикле всего два мяча. Вот сейчас с пенальти от Криштиану Роналду и чуть раньше от… Люксембурга. Да, тот матч едва не стал самым позорным в новой истории украинской сборной. Команда Шевченко вырвала победу над Люксембургом со счетом 2:1 только на 93-й минуте.

Сложно себе представить такое. Но вот что творит недооценка соперника. В противостоянии же Украины и Португалии, о котором сейчас речь, никакой недооценки не было. Португальцы уже понимали, что имеют дело с грозной силой. Украинцы их опережали, они сыграли вничью на поле европейских бразильцев – какая тут недооценка. Тем ценнее тот результат, которого добились подопечные Шевченко, выдавшие просто идеальный первый тайм.

Они отдали Португалии территорию и контроль мяча. Точнее, поняли, что соревноваться в этом компоненте не имеет смысла. Зато сделали ставку на разящие быстрые контратаки, которые и принесли плоды. Быстрый гол Романа Яремчука на шестой минуте еще и уверенности с азартом придал. Затем была образцово-показательная контратака Виталия Миколенко с прострелом на Андрея Ярмоленко и голом.

После изумительного первого тайма настала пора терпеть и верить во вратаря. Пятов показал себя блестяще, выручив несколько раз украинцев в тяжелейших условиях. Для драматизма во втором тайме Украина еще и в меньшинстве осталась после удаления Тараса Степаненко за вторую желтую карточку, и пропустила с пенальти. Но не дрогнула и сохранила преимущество, несмотря на все старания Роналду и его товарищей.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 5 (4) – 24 (10)

Безусловно, тут преимущество у Португалии, которая проигрывала всю дорогу и вынуждена была атаковать. Тем более явной выглядит заслуга Пятова, который справился со многими ударами. Один только Роналду нанес десять ударов, а попадание Данило в крестовину в конце игры заставило задрожать всех. Португальцы соперника перестреляли, но не выглядели сильнее – вот в чем парадокс. Украина билась достойно.

Владение мячом (точность передач): 40,7% (83%) – 59,3% (90%)

Тут, конечно, бросается в глаза превосходство Португалии, что тоже объяснимо манерой игры и той ситуацией, которая складывалась на поле. Но обратите внимание, насколько высокий процент точных передач у Украины по отношению к владению мячом. Понятно, что у Португалии он высок, поскольку было очень много поперечных пасов, подготовительных. У Украины тоже он высокий, хотя мячом владела мало. А это подчеркивает, насколько цепко и точно действовали хозяева, получая хоть малейший шанс развить атаку.

Подопечные Шевченко очень дорожили мячом, цеплялись за него и старались даже в сложных ситуациях отдавать точно в ноги, максимально аккуратно и выверенно. В этом отчасти и был залог успеха украинской команды – в любой ситуации не сваливаться к отбою, а сохранять мяч и вести его вертикально – к чужим воротам. Туда же можно отнести и бережное отношение к ударам. Их мало, но почти все они были точными. Такая игра показывает, что при грамотном распоряжении ресурсами можно справляться и с тем, кто поливает тебя атаками и ударами, но более беспорядочно.