Экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» дебютировал в хоккее. Он сыграл за «Гилдфорд Феникс» в матче против «Суиндон Уайлдкэтс».

🏒 @PetrCech makes his ice hockey debut in goal for @gford_phoenix! ⚽⛸️ pic.twitter.com/h688bli4tr