Ди Бьяджо: «Меццала - лучшая позиция для Дзаньоло»

Бывший игрок сборной Италии высказался о лучшей позиции на поле для полузащитника «Ромы» :

Дзаньоло - типичный современный футболист. Думаю, что ему лучше всего выступать в роли меццалы. Хороший игрок должен играть на своей позиции, но я понимаю главных тренеров команд - они думают прежде всего о том, как победить. Поэтому Дзаньоло пока что не может найти себя на поле.