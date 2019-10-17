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Ди Бьяджо: «Меццала - лучшая позиция для Дзаньоло»

сегодня, 19:46

Бывший игрок сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо высказался о лучшей позиции на поле для полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло:

Дзаньоло - типичный современный футболист. Думаю, что ему лучше всего выступать в роли меццалы. Хороший игрок должен играть на своей позиции, но я понимаю главных тренеров команд - они думают прежде всего о том, как победить. Поэтому Дзаньоло пока что не может найти себя на поле.

 Ранее ещё один бывший итальянский футболист Джузеппе Джаннини размышлял о лучшей позиции на поле для Дзаньоло.

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GYTSYL
GYTSYL
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сегодня в 19:47
Тренер просто физрук)
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