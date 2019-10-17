Верратти рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» рассказал, что у него был вариант продолжения карьеры в «Барселоне»:

В 2016 году я получил предложение от «Барселоны». У меня было желание перейти, но я тщательно всё обдумал и решил остаться в ПСЖ .