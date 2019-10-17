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Верратти рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

сегодня, 16:04

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти рассказал, что у него был вариант продолжения карьеры в «Барселоне»:

В 2016 году я получил предложение от «Барселоны». У меня было желание перейти, но я тщательно всё обдумал и решил остаться в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Верратти продлил контракт с «Пари Сен-Жермен». 

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The Method Man
The Method Man
   548 / 842
сегодня в 16:17
Барселона - это пьедестал, Финишная черта, мечта называйте как хотите.

Туда не каждого берут, и даже если и берут, не каждый заиграет.

Почему так?

Да потому что футбол там не бей беги, как в Реалах, Ювентусах и прочих клубах (если что я с уважением)

Оттуда и первое место по доходам среди всех спорт. клубов мира, по зарплатам игроков, и по заполняемости стадиона (мин.70000 зрителей), в самые плохие дни. Я уж молчу про 105000 зрителей а то и больше когда собирает Камп Ноу.
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 16:06
Это никому неинтересно.
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