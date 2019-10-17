Верратти рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти рассказал, что у него был вариант продолжения карьеры в «Барселоне»:
В 2016 году я получил предложение от «Барселоны». У меня было желание перейти, но я тщательно всё обдумал и решил остаться в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Верратти продлил контракт с «Пари Сен-Жермен».
Туда не каждого берут, и даже если и берут, не каждый заиграет.
Почему так?
Да потому что футбол там не бей беги, как в Реалах, Ювентусах и прочих клубах (если что я с уважением)
Оттуда и первое место по доходам среди всех спорт. клубов мира, по зарплатам игроков, и по заполняемости стадиона (мин.70000 зрителей), в самые плохие дни. Я уж молчу про 105000 зрителей а то и больше когда собирает Камп Ноу.
Туда не каждого берут, и даже если и берут, не каждый заиграет.
Почему так?
Да потому что футбол там не бей беги, как в Реалах, Ювентусах и прочих клубах (если что я с уважением)
Оттуда и первое место по доходам среди всех спорт. клубов мира, по зарплатам игроков, и по заполняемости стадиона (мин.70000 зрителей), в самые плохие дни. Я уж молчу про 105000 зрителей а то и больше когда собирает Камп Ноу.