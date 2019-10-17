Де Лаурентис рассказал про конфликт между Анчелотти и Инсинье

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал про конфликт главного тренера Карло Анчелотти и нападающего .

Инсинье - отличный футболист, но он должен сохранять спокойствие. У него всегда было чувство дискомфорта в Неаполе. Я понимаю его, защищаю его, он мне нравится. Я хочу ему сказать, что ему следует стать более спокойным человеком. Но это его проблема, ни Райола, ни Анчелотти не могут решить ее за него. Футболисты всегда могут быть в хорошей или в плохой форме. Если игрок менее подходит, чем другой, по мнению тренера, то он будет использовать более подходящего. Инсинье не может язвить в сторону Анчелотти из-за этого.