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Де Лаурентис рассказал про конфликт между Анчелотти и Инсинье

сегодня, 16:26

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал про конфликт главного тренера Карло Анчелотти и нападающего Лоренцо Инсинье

Инсинье - отличный футболист, но он должен сохранять спокойствие. У него всегда было чувство дискомфорта в Неаполе. Я понимаю его, защищаю его, он мне нравится. Я хочу ему сказать, что ему следует стать более спокойным человеком. Но это его проблема, ни Райола, ни Анчелотти не могут решить ее за него. Футболисты всегда могут быть в хорошей или в плохой форме. Если игрок менее подходит, чем другой, по мнению тренера, то он будет использовать более подходящего. Инсинье не может язвить в сторону Анчелотти из-за этого.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 16:42
Просто отпустите его.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   298 / 842
сегодня в 16:32
У него всегда было чувство дискомфорта в Неаполе.
Так зачем Вы его тогда держите?
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