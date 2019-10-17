Маркизио рассказал, чем его поразила Россия

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио на своей странице в Instagram поведал, чем его впечатлила Россия:
Я имел удовольствие посетить и прогуляться по огромным улицам этого замечательного города (Москвы).
Помимо истории и культуры в России меня всегда поражает великолепная чистота улиц. Это так красиво, и это занимает совсем немного времени, если начать с нашего повседневного поведения.
Ранее сообщалось, что Маркизио завершил карьеру.
Красиво...чисто....масштабно...
Москва красивый город....
Красиво...чисто....масштабно...
Москва красивый город....
Немного времени и 267 бюджетов Сочи, 92 бюджета Красноярска или примерно бюджет Нью-Йорка, всего-то))
Правда, при этом еще чиновникам Москвы на отели в Австрии и пентхаусы в центре остается.
Немного времени и 267 бюджетов Сочи, 92 бюджета Красноярска или примерно бюджет Нью-Йорка, всего-то))
Правда, при этом еще чиновникам Москвы на отели в Австрии и пентхаусы в центре остается.