Маркизио рассказал, чем его поразила Россия

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» на своей странице в Instagram поведал, чем его впечатлила Россия:

Я имел удовольствие посетить и прогуляться по огромным улицам этого замечательного города (Москвы).

Помимо истории и культуры в России меня всегда поражает великолепная чистота улиц. Это так красиво, и это занимает совсем немного времени, если начать с нашего повседневного поведения.