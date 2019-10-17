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Маркизио рассказал, чем его поразила Россия

сегодня, 19:20

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио на своей странице в Instagram поведал, чем его впечатлила Россия:

Я имел удовольствие посетить и прогуляться по огромным улицам этого замечательного города (Москвы).

Помимо истории и культуры в России меня всегда поражает великолепная чистота улиц. Это так красиво, и это занимает совсем немного времени, если начать с нашего повседневного поведения.

Ранее сообщалось, что Маркизио завершил карьеру

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iri13
iri13
   54 / 849
сегодня в 20:06
Ну вот что сейчас то плохого сказано?!..а вы все ерничаете..воистину, у кого что болит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 849
сегодня в 19:57
Месяц назад гулял по тем же местам...Красная площадь...Александровский сад...
Красиво...чисто....масштабно...
Москва красивый город....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 849
сегодня в 19:53
"Это так красиво, и это занимает совсем немного времени, если начать с нашего повседневного поведения."

Немного времени и 267 бюджетов Сочи, 92 бюджета Красноярска или примерно бюджет Нью-Йорка, всего-то))

Правда, при этом еще чиновникам Москвы на отели в Австрии и пентхаусы в центре остается.
d_fincher
d_fincher
   35 / 849
сегодня в 19:47
"Россия поразила меня тем, что мне отвалили несколько миллионов евро за просто так. Я вообще ничего не делал. Фоткался на Газпром-Арене и ел в ресторанах. Какой же богатый народ эти русские! Спасибо им. Теперь можно купить себе дом на Лазурном берегу и автомобильный парк. Зенит всегда будет в моём сердце".
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   82 / 849
сегодня в 19:44
Москву и Питер хорошо вылизывают, а проехался бы он в провинцию...
Морозовский
Морозовский
   8 / 849
сегодня в 19:40
Не захотел про 51ик распространяться - толерантно поступил Клавдий, респект.
Footbolista
Footbolista ответил clop
   5 / 849
сегодня в 19:38
А покормили его в зените не слабо))...
112910415
112910415
   40 / 849
сегодня в 19:38
другой город не заметил почему-то
GYTSYL
GYTSYL
   67 / 849
сегодня в 19:28
Газпромовскими деньгами?
clop
clop
   750 / 849
сегодня в 19:24
Как Маркизио ни корми - а он всё в Москву смотрит.
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