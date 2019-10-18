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Сульшер о встрече Погба и Зидана: «Это всего лишь фотография»

сегодня, 17:23

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал встречу полузащитника команды Поля Погба и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана в Дубае. 

Это всего лишь фотография, а когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», с тобой будут фотографироваться. Не вижу никакой проблемы.

Погба хочет играть в «Манчестер Юнайтед» и играет хорошо.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
   721 / 833
сегодня в 17:37
"а когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», с тобой будут фотографироваться"

А, так Зидан просто подходил автограф брать!
И наверняка ещё попросил Погба поделить немного опытом в игре в полузащите!
cska plus
cska plus
   2 / 833
сегодня в 17:32
Дыма без огня не бывает.
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