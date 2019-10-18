Сульшер о встрече Погба и Зидана: «Это всего лишь фотография»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал встречу полузащитника команды и главного тренера «Реала» в Дубае.

Это всего лишь фотография, а когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», с тобой будут фотографироваться. Не вижу никакой проблемы.

Погба хочет играть в «Манчестер Юнайтед» и играет хорошо.