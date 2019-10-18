Клозе - о Пиоли: «„Милан“ сделал правильный выбор»

Бывший нападающий «Лацио» поделился мнением о назначении итальянского специалиста главным тренером «Милана»:

Я рад, что «Милан» доверил Пиоли работу в команде. Он фантастический человек и заслуживает подобного отношения.

Выбрав его, «Милан» не прогадал, потому что этот выбор правильный. Особенно в той ситуации, в которой находится сейчас «Милан». Он очень честный человек, обладает редкими качествами для тренера. Я уверен, что у него всё получится.