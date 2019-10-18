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Клозе - о Пиоли: «„Милан“ сделал правильный выбор»

сегодня, 13:21

Бывший нападающий «Лацио» Мирослав Клозе поделился мнением о назначении итальянского специалиста Стефано Пиоли главным тренером «Милана»:

Я рад, что «Милан» доверил Пиоли работу в команде. Он фантастический человек и заслуживает подобного отношения.

Выбрав его, «Милан» не прогадал, потому что этот выбор правильный. Особенно в той ситуации, в которой находится сейчас «Милан». Он очень честный человек, обладает редкими качествами для тренера. Я уверен, что у него всё получится.

Ранее бывший полузащитник «Милана» Кака пожелал удачи Пиоли. 

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   44 / 835
сегодня в 13:37
Будем поглядеть... Удачи Милану!!!
cska plus
cska plus
   3 / 835
сегодня в 13:28
Скоро проверим Мирослава.
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