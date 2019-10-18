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Гасперини: «Футболисты не должны играть бессмысленные товарищеские матчи»

сегодня, 15:58

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался с критикой о международных перерывах после травмы нападающего сборной Колумбии Дувана Сапаты.

Я видел инцидент с участием Сапаты и уже тогда понял, что он получил серьезное повреждение. Матчи национальных команд обходятся нам дорого.

Не вижу смысла ездить по всему миру и играть товарищеские матчи, которые не имеют никакого значения. Игроки получают огромную нагрузку в течение 12-13 дней без какой-либо цели. Эти матчи даже никто не смотрит.

Надеюсь, что эта ситуация изменится. Нельзя останавливать чемпионаты и кубки три раза в течение трех месяцев.

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